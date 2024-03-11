قبل عرضها.. الدستور ترصد تفاصيل أحداث مسلسل إمبراطوية ميم الحلقة 1

تنطلق اليوم الإثنين، أولى حلقات مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي، على قناة DMC فى تمام الساعة 10:45 مساءً، حيث يعتبر المسلسل من أضخم الأعمال الدرامية فى الماراثون الرمضاني الحالي 2024، ويحظى باهتمام قطاع كبير من الجمهور.

تفاصيل أحداث مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوى الحلقة 1

قبل عرض الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم تستعرض "الدستور" فى تقريرها مجموعة من المعلومات والتفاصيل الخاصة بالحلقة الأولى إذ تحوى العديد من الأحداث الشيقة، ويتم خلال الحلقة التعرف على شخصيات إمبراطورية ميم وهى عائلة مختار أبو المجد الذي يجسده النجم خالد النبوي، ولديه من الأبناء 6 يجسدهم بالترتيب: نور النبوى، وإلهام صفى الدين، وهاجر السراج، ومنى أحمد زاهر، وآدم وهدان، وريمون توفيق.

ويظهر الأبناء الستة، خلال أحداث المسلسل، فى أعمار مختلفة، وتم اختيارهم بهذا الشكل لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالحياة الأسرية، خاصة علاقة الآباء بالأبناء من مختلف الأعمار، واختلاف الرؤى بين الجانبين، سواء الشباب أو المراهقون أو الأطفال.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الأولى

تظهر الفنانة سلاف فواخرجى فى دور زوجة النجم خالد النبوى، من خلال مشاهد «فلاش باك»، تُظهر العلاقة بينها وبين زوجها، قبل أن تتوفى تاركة له مسئوليات كبيرة على عاتق الأب، مع أبنائه الستة.

فيما تظهر الفنانة نشوى مصطفى فى دور "مديحة" وهى شقيقة مختار أبو المجد - خالد النبوي، وعمة الأبناء خلال الأحداث.

بينما يظهر النجم محمود حافظ، فى دور شقيق سلاف فواخرجي، "خال" أبناء مختار أبو المجد.

أما النجم محمد محمود عبدالعزيز يجسد دور "كريم" الذي يتزوج خلال الأحداث من النجمة حلا شيحة، وتحدث بينهما مشاكل ويقرر أن يطلقها، ومن ثم تتطور الأحداث ويدخل فى صراعات عديدة بعد وقوعها فى حب مختار أبو المجد الذي يجسده خالد النبوي.

فيما تظهر الفنانة القديرة ليلى عز العرب، بشخصية "دولت هانم" حماة خالد النبوي فى الأحداث.

أما الفنانة الشابة مايان السيد، تظهر بدور "مادي" الفتاة التي يقع فى غرامها الفنان الشاب نور النبوي، وهو الابن الأكبر لـ مختار أبو المجد، ويريد أن يقود الإمبراطورية.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وحقق نجاحا كبيرا، فيما كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار للمسلسل المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبد المالك.

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم 30 حلقة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المهمة التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، وهو النهج التي تقدمه شركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

صناع وأبطال مسلسل إمبراطوية ميم

إمبراطورية ميم، يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، ليلى عز العرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، هاجر السراج، نور النبوي، مايان السيد، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، ريمون توفيق، والمسلسل موسيقى تصويرية للموسيقار خالد حماد، ومن إخراج محمد سلامة.