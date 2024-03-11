مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم لـ"خالد النبوي" الحلقة 1

يتساءل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية الحلقة 1، بطولة النجم خالد النبوي، إذ تنطلق اليوم الإثنين، أولى حلقات مسلسلات موسم رمضان 2024، على القنوات الفضائية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تشهد منافسة شرسة بين كبار النجوم، لتقديم أعمال درامية متنوعة لجذب الجمهور وارضاء جميع الأذواق.

"الدستور" ترصد مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي الحلقة 1، الذي يعرض حصريا على شبكة قنوات DMC، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1 على قناة DMC

يأتي موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1، بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة DMC الفضائية فى تمام الساعة 10:45 مساءً، ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة 10:15 صباحًا.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1 على قناة dmc drama

فيما يأتي موعد عرض مسلسل إمبراطوية ميم الحلقة الاولى ، على قناة dmc دراما، يوميا فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على أن يتم إعادة الحلقة مرتين الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، فى إطار اجتماعي تشويقي يحتوى على جزء لايت كوميدى، ويضم المسلسل 30 حلقة، وهو مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ومسلسل مليء بالمواقف الاجتماعية والإنسانية، حول مختار أبو المجد، ويجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، ومن هنا تتصاعد الأحداث لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة سلسة ومبسطة للجمهور.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.