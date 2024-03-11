الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم لـ"خالد النبوي" الحلقة 1

مواعيد عرض مسلسل
مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم

يتساءل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية الحلقة 1، بطولة النجم خالد النبوي، إذ تنطلق اليوم الإثنين، أولى حلقات مسلسلات موسم رمضان 2024، على القنوات الفضائية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تشهد منافسة شرسة بين كبار النجوم، لتقديم أعمال درامية متنوعة لجذب الجمهور وارضاء جميع الأذواق.

"الدستور" ترصد مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي الحلقة 1، الذي يعرض حصريا على شبكة قنوات DMC، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1 على قناة DMC

يأتي موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1، بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة DMC الفضائية فى تمام الساعة 10:45 مساءً، ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة 10:15 صباحًا.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1 على قناة dmc drama

فيما يأتي موعد عرض مسلسل إمبراطوية ميم الحلقة الاولى ، على قناة dmc دراما، يوميا فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على أن يتم إعادة الحلقة مرتين الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

عمرو الفقى: مسلسل "إمبراطورية ميم" يُقدم بأسلوب عصرى يختلف عن النسخة الأصلية

مسلسلات رمضان 2024| طلاق محمد محمود عبدالعزيز وحلا شيحة فى إمبراطورية ميم (خاص)

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، فى إطار اجتماعي تشويقي يحتوى على جزء لايت كوميدى، ويضم المسلسل 30 حلقة، وهو مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ومسلسل مليء بالمواقف الاجتماعية والإنسانية، حول مختار أبو المجد، ويجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، ومن هنا تتصاعد الأحداث لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة سلسة ومبسطة للجمهور.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

مسلسل إمبراطورية ميم، يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم موعد عرض إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل خالد النبوي مسلسل خالد النبوي خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى قنوات عرض إمبراطورية ميم قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الاولي من إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم الحلقة الاولي إمبراطورية ميم الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الاولي من مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان منصة واتش ات

مواد متعلقة

موعد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن على ON

صبا مبارك طباخة عديمة الثقة بالنفس فى مسلسل "لحظة غضب"

الأكثر قراءة

عاجل| 50 جنيها تراجع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين في أول أيام رمضان

المجاعة تفتك بسكان غزة.. الاحتلال يمارس انتهاكات وحشية بحق الفلسطينيين فى رمضان

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها