الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عمرو الفقى: مسلسل "إمبراطورية ميم" يُقدم بأسلوب عصرى يختلف عن النسخة الأصلية

عمرو الفقي الرئيس
عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أعلن عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن سلسلة من الأعمال الدرامية الناجحة التي قدمتها الشركة مؤخرًا، مشيرًا إلى التنوع الكبير في المحتوى والأساليب الإبداعية.

وأشار الفقي في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، إلى أن مسلسل "إمبراطورية ميم" يُعد تجربة فريدة ومثيرة، مُبينًا أن النص كُتب بإتقان وأن الممثلين المشاركين يُعتبرون من النخبة، وأن العمل يُقدم بأسلوب عصري يختلف عن النسخة الأصلية.

كما تحدث عن مسلسل "فراولة"، مُعربًا عن أمله في أن يلقى العمل استحسان الجمهور، مؤكدًا أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا للنصوص لضمان جودة الإنتاج الدرامي، وأن هناك مجموعة من الأعمال الأخرى التي ستُكتمل في وقت مبكر.

وأكد الفقي على التزام الشركة بدعم القضية الفلسطينية، مُشيرًا إلى أن هذا التعاطف العميق من الشعب والدولة المصرية هو ما دفع الشركة لإنتاج مسلسل "مليحة"، والذي يحمل رسالة قوية ومؤثرة للمشاهد المصري.‎

في المساء مع قصواء قصواء الخلالي عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة إمبراطورية ميم فراولة مليحة

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