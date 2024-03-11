صبا مبارك طباخة عديمة الثقة بالنفس فى مسلسل"لحظة غضب"

تتألق النجمة. صبا مبارك بشكل مميز في مسلسل لحظة غضب، الذي بدأ عرضه بتوقيت 11 مساءً على قناة ON TV ومنصة Watch it، حيث تقدم أداءً جديد مفاجئ يبرز تنوعها الفني وقدرتها على تجسيد شخصيات متنوعة ومختلفة تمامًا، وذلك مقارنةً بدورها الأخير في مسلسل بين السطور.

شخصية صبا مبارك في لحظة غضب



في مسلسل “لحظة ”غضب، تجسد صبا شخصية يمنى، طباخة خجولة ومتواضعة، تبدو خاضعة للظروف والأشخاص من حولها. تظهر يمنى بشكل غير واثق من نفسها، تتحدث بصوت خافت وتظهر سذاجة وبلاهة في تفاعلاتها مع الآخرين، خاصة مع زوجها الذي يجسده النجم محمد فراج، والذي يعاملها بتحكم شديد.

على النقيض، في مسلسل بين السطور، الذي انتهى عرضه قبل رمضان مباشرةً قدمت صبا شخصية هند سالم، مذيعة قوية وواثقة من نفسها، تمتلك شخصية تتحدى الصعاب ولا تسمح للمشاعر والعلاقات الشخصية بالتأثير على أدائها المهني. تبرز هند كامرأة قوية، لا تتردد في التعبير عن آرائها ومشاعرها، وتتمتع بثقة كبيرة في قدراتها المهنية.

رغم الاختلاف الشديد بين شخصيتي يمنى وهند، إلا أن صبا مبارك نجحت في تقديم كلًا منهما بإتقان يظهر ذلك الاختلاف، مما يبرز مدى قدرتها على التنويع في أدوارها.

قصة وابطال مسلسل لحظة غضب



مسلسل لحظة غضب هو مسلسل دراما لايت مكون من 15 حلقة، يدور حول يمنى الطاهية التي تعاني من سيطرة زوجها النرجسي وتحكمه في كل شئ من حولها، فتقرر أخذ منعطف آخر في حياتها، المسلسل من إنتاج منصة Watch It الأصلية، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك كل من محمد شاهين وعلي قاسم، سارة عبد الرحمن، وتأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.