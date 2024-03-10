مسلسلات رمضان 2024.. ريهام حجاج توشك على الانتهاء من تصوير "صدفة"

أوشكت النجمة ريهام حجاج على الانتهاء من تصوير أحداث مسلسلها الرمضاني الجديد “صدفة” والمقرر عرضه خلال الساعات المقبلة ضمن ماراثون شهر رمضان 2024.

وانتهت ريهام حجاج وابطال مسلسل صدفة من تصوير ما يقرب من 80 % من أحداث العمل.

ويواصل المخرج سامح عبد العزيز مونتاج حلقات العمل بالتزامن مع تصوير مشاهده الأخيرة حيث يأمل في الانتهاء من تصوير العمل بالكامل خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وسلم سامح عبد العزيز الحلقات الأولى من المسلسل للقنوات العارضة وفقا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة للمسلسل.

وحقق برومو مسلسل صدفة نجاحا كبيرا بين الجمهور حيث تقدم ريهام حجاج شخصية جديدة تماما لم تقدمها من قبل ضمن أحداث العمل الذي يحمل اسم شخصيتها ضمن أحداث المسلسل.

قصة مسلسل صدفة

يعرض مسلسل صدفة ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة فانتدج وإشراف عام خالد حجاج.