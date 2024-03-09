السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ما هي الرسائل التي يوجهها مسلسل "صدفة" للآباء في رمضان 2024

صدفة
صدفة

يبحث عدد كبير جدًا من الجماهير عن مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج، والذي من المقرر أن يبدأ عرضه في شهر رمضان، وينافس بشراسة بين الأعمال الدرامية في مارثون الدراما الرمضانية على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
 

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رسائل مسلسل صدفة للآباء

  • احترام الطلاب للمدرسين.
  • العلاقة التربوية بين المدرس والطالب.
  • علاقة الاحترام بين المدرس والطالب.
  • المشاكل التي تواجه الأوضاع الاجتماعية للطلاب.
  • تحاول أن تساعد الأباء في احتواء الأبناء وتقبل اختلافهم.

موعد عرض مسلسل صدفة 

من المقرر إتاحة مسلسل "صدفة" بطولة الفنانة ريهام حجاج، خالد الصاوي، سلوى خطاب، مع بداية من شهر رمضان 2024، يوم 11 مارس الجاري، كما أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل.

قصة مسلسل صدفة 

ناقش مسلسل صدفة مشاكل وقضايا المراهقين وطلاب المدارس، وكيف تطورت العلاقة التي تربط بين الطلاب ومعلميهم في المدارس؟ هل هي علاقة احترام؟ أم أنه حدث نوع من الخلل وغاب احترام المعُلم في المدارس؟.

ويشارك بالمسلسل عدد كبير من النجوم الشباب، الذين يكشفون عن المشاكل التي تواجههم في المجتمع؟ وهل للتعليم دور في حلها، أم الأوضاع الاجتماعية الراهنة أصبحت أكثر قسوة وحدة؟

ونتابع في المسلسل حكاية المُعلمة "صدفة" التي تجسد دورها النجمة ريهام حجاج، وهي مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجرى حياتها رأسا على عقب، وبين ليلة وضحاها تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى المفاجآت التي تجعلها تفكر في طرق مختلفة للخروج من مآزق فرضتها عليها الحياة.

أبطال عرض مسلسل صدفة

يتكون فريق عمل مسلسل صدفة من عدة نجوم، وهم:

  • ريهام حجاج
  • خالد الصاوي
  • عصام السقا
  • سلوى خطاب
  • رحاب الجمل
  • فراس سعيد
  • سليم هاني
  • هشام منصور
  • علاء خالد
  • نور إيهاب
  • تامر يسري
  • رشدي الشامي
  • عبير منير
  • جوري بكر
  • رباب ممتاز
  • إبراهيم طلبة
  • أحمد أبو زيد
  • ميار الغيطي
  • يوسف رأفت
  • أشجى خالد
  • كريم ايهاب
  • وردشان مجدي

وشارك في إنتاج هذا المسلسل شركة فانتدج برودكشن، والمنتج الفني صبري السماك، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة.

قنوات عرض مسلسل صدفة 

يُعرض مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج، في موسم مسلسلات رمضان 2024 عبر 4 قنوات، وهم: الحياة، وcbc ، وdmc، والقناة الأولى.

كما أعلنت WATCH IT الإلكترونية، عن عرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج ضمن دراما مسلسلات رمضان 2024.

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