الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل "بابا جه"

بابا جه
بابا جه

يستعد الجمهور العربي والمصري لبدء شهر رمضان المبارك، والذي من المقرر أن يبدأ فيه مارثون الدراما الرمضانية على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بابا جه

ارتفعت خلال الساعات الماضية عمليات البحث عن مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني خاصًة بعد طرح أكرم حسني لأغنية المسلسل، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024، على منصات وشاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد عرض مسلسل بابا جه

يعد مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني لفئة مسلسلات الـ15 حلقة، لذا من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الإثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024، ومن المقرر أن تعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

قنوات عرض مسلسل بابا جه 

أعلنت قنوات الشركة dmc وأيضًا منصة Watch it الرقمية، عن عرض مسلسل بابا جه، في موسم مسلسلات رمضان 2024 بطول الفنان أكرم حسني.

قصة مسلسل بابا جه

تدور أحداث قصة مسلسل "بابا جه" في إطار الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، ويتضمن 15 حلقة، ويجسد النجم أكرم حسني، خلال الأحداث دور "هشام"، وهو رجل في الأربعينات من عمره يعمل مدير في أحد الفنادق الكبرى، في فترة كورونا.

يناقش مسلسل بابا جه علاقة الأبناء مع الأباء، وكيفية تصادي المشاكل خاصة بعد أن تعرض البطل أكرم حسني ويجسد دور هشام تحدث لهم العديد من المواقف والأزمات الاجتماعية، والتي من خلالها يجسد المسلسل الطريقة المثالية والسوية للتربية، ولديه  ثلاث أبناء حيث ويناقش المسلسل من خلال الأحداث محور مهم وهو  كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد تلتي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ممما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، ويمكن تلخيص قواعد التربية السليمة ضمن عدة مَحاوِر في المسلسل بطريقة لطيفة بدون صعوبات طريقة للتربية الإيجابية الحديثة.

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أبطال مسلسل بابا جه

يتكون فريق عمل مسلسل بابا جه من عدة نحوم وهم:

  • نسرين أمين.
  • سما إبراهيم.
  • محمود البزاوي.
  • فريال يوسف.
  • محمد أوتاكا.
  • عمرو وهبة.
  • ياسر الطوبجي.
  • الطفلة لافينا نادر.
  • الطفل سليم محمود.
  • الطفلة حور أحمد.
  • الطفلة جويا أحمد.

 كما يشارك فى أحداث المسلسل مجموعة من النجوم ضيوف شرف أبرزهم كريم فهمي، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدي جوهر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج خالد مرعي.

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