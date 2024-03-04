الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلات باللون الشعبى فى رمضان 2024.. منهم جومانا مراد

جومانا مراد
جومانا مراد

ظهر بعض الفنانات باللون الشعبي في شهر رمضان المبارك 2024، وذلك من خلال المسلسلات والأعمال الدرامية الرمضانية 2024، والتي من المقرر عرضها خلال شهر رمضان المبارك على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

في هذا التقرير نستعرض لكم أدوار الفنانات الشعبيات في الأعمال الدرامية لشهر رمضان المبارك 2024، أبرزهن جومانا مراد، ودينا فؤاد، ووفاء عامر، وغيرهن.
 

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جومانا مراد في عتبات البهجة 

ظهرت الفنانة جومانا مراد في مسلسل "عتبات البهجة" في شهر رمضان المبارك 2024، مع نخبة من الفنانين هم  صلاح عبدالله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسما إبراهيم، وهشام إسماعيل، وعمرو صحصاح، ووفاء صادق، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وليلى عزالعرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم، ومحسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، المسلسل سيناريو وحوار ومعالجة درامية الدكتور مدحت العدل، ومن إخراج مجدي أبوعميرة، وإنتاج العدل جروب.

دينا فؤاد ووفاء عامر حق عرب

ظهرت الفنانتان دينا فؤاد ووفاء عامر بشخصية الفتاة الشعبية في مسلسل حق عرب المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع عدد من النجوم أبرزهم رياض الخولى، ووليد فواز، ودنيا المصرى، وكارولين عزمى، وأحمد صيام، وسلوى عثمان، ووفاء مكى، وأحمد عبدالله محمود، وميدو ماهر، والطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.

هاجر أحمد في المعلم

لعبت الفنانة هاجر أحمد دور فتاة تعيش في حارة شعبية في مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع عدد من النجوم أبرزهم سهر الصايغ، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

المعلم هاجر احمد دينا فؤاد وفاء عامر حق عرب عتبات البهجة جومانا مراد

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