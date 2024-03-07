توافد أصحاب دور النشر لمتابعة فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي لاتحاد الناشرين

انطلقت ظهر اليوم الخميس، انتخابات التجديد النصفي لاتحاد الناشرين المصريين، والتي تم تأجيلها الأسبوع الماضي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لعقد اجتماع الجمعية العمومية، وطبقا لما تنص عليه المادة رقم "16" من قانون الاتحاد رقم 25 لسنة 1965.

المرشحون على مقاعد مجلس إدارة الاتحاد

وتقدم للترشح على 6 مقاعد بمجلس إدارة الاتحاد كل من: أحمد سعيد عن المنعم سيد دار منشورات الربيع، أحمد عبد المنعم أحمد سيد أحمد دار مؤسسة حورس الدولية، وأحمد محمد عصام أحمد بدير دار الشروق للنشر والتوزيع، أحمد محمد محمد رشاد أحمد مكتبة الدار العربية للكتاب، الجميلى أحمد شحاته حسن، دار وعد للنشر، حسام حامد السيد عبد المطلب دار المستقبل للنشر، رضا محمد عوض فودة دار رؤية للنشر والتوزيع، فتحي عبد المقصود حسن زين، دار همسه للنشر، محمد إبراهيم إبراهيم العبسي دار العلم والإيمان، محمد فريد سعد زهران مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية، محمد نبيه عبد التواب بيومي دار إبهار للنشر والتوزيع، محمود خلف الله دردير زيدان مؤسسة تبارك للنشر، محمود عبد النبي محمود أحمد دفتر زين للنشر والتوزيع، ممدوح على أحمد محمد دار الحرم للنشر والتوزيع، وائل صلاح الدين علي الملا مصر العربية للنشر والتوزيع، وليد محمد أحمد مصفى دار وليد للطباعة والنشر.

المنسحبون من سباق الترشح

وذلك بعد انسحاب كلا من زياد إبراهيم عبد المجيد دار بيت الياسمين، ومحمد نجاح محمد دار الرسم بالكلمات

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