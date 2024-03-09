السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الآن مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل لحظة غضب

لحظة غضب
لحظة غضب

ينتظر متابعو الدراما المصرية والعربية بدء مارسون الدراما الرمضانية 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذين ينتطلق خلال الأيام القادمة مع شهر رمضان المقبل.

 مسلسلات رمضان 2024



نشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الدعائي لمسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك، والذي ينافس بقوة على منصة watch it.

أبرزهم مليحة وصدفة.. قائمة مسلسلات قناة الحياة في رمضان

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل فراولة لنيلي كريم

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل "بابا جه"

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

ويعرض العمل في الجزء الأول من شهر رمضان وذلك عقب آذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة واتش ات وفي النصف الثاني على التلفزيون.

قنوات عرض مسلسل لحظة غضب

أعلنت منصة WATCH IT، عن عرض مسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك ضمن خطتها خلال شهر رمضان المقبل 2024.

قصة مسلسل لحظة غضب

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك، والعمل مكون من 15 حلقة، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

 مسلسلات رمضان 2024

وتجسد صبا مبارك خلال أحداث مسلسل لحظة غضب دور شيف في أحد الفنادق الكبري تعاني من الأزمات والمواقف بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجىء دون أي مبررات.

أبطال مسلسل لحظة غضب

يتكون فريق عمل مسلسل لحظة غضب من عدة نجوم وهم:

  • صبا مبارك
  • ناردين فرج
  • محمد شاهين
  • علي قاسم
  • سارة عبدالرحمن
  • منة المصري
  • محمد فريد
  • آية عبدالرازق
  • يوسف عمر
  • عبدالرحمن محمد
  • محمد فراج
  • ريم خوري
  • آدم النحاس

يعد مسلسل لحظة غضب من اﻧﺘﺎﺝ شركة TVision، والمنتج طارق الجنايني، ومنصة واتش ات، ومصطفى الغزولي، وعبدالله منصور ( production supervisor)، ومن ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز النجار، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مهاب طارق.

قد يهمك أيضا:

لحظة غضب موعد عرض مسلسل لحظة غضب موعد اعادة مسلسل لحظة غضب قصة مسلسل لحظة غضب ابطال مسلسل لحظة غضب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل صبا مبارك محمد شاهين دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة صبا مبارك مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل لحظة غضب

مواد متعلقة

أبرزهم مليحة وصدفة.. قائمة مسلسلات قناة الحياة في رمضان

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل فراولة لنيلي كريم

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل "بابا جه"

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل سر إلهي

توافد أصحاب دور النشر لمتابعة فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي لاتحاد الناشرين

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل فراولة لنيلي كريم

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بابا جه

الأكثر قراءة

عاجل.. تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه فى قضية شهيرة

عاجل| واشنطن بوست: المسجد الأقصى تحول لبرميل بارود

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

صفقة أوروبية.. التفاصيل الأخيرة فى تعاقد الأهلى مع بديل محمد عبدالمنعم

شرف الشهادة.. زوجة عماد الركايبى تروى لـ"الدستور" قصة بطولته: فاز بما تمنى

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات