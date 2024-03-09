الآن مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل لحظة غضب

ينتظر متابعو الدراما المصرية والعربية بدء مارسون الدراما الرمضانية 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذين ينتطلق خلال الأيام القادمة مع شهر رمضان المقبل.

مسلسلات رمضان 2024





نشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الدعائي لمسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك، والذي ينافس بقوة على منصة watch it.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

ويعرض العمل في الجزء الأول من شهر رمضان وذلك عقب آذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة واتش ات وفي النصف الثاني على التلفزيون.

قنوات عرض مسلسل لحظة غضب

أعلنت منصة WATCH IT، عن عرض مسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك ضمن خطتها خلال شهر رمضان المقبل 2024.

قصة مسلسل لحظة غضب

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك، والعمل مكون من 15 حلقة، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

مسلسلات رمضان 2024

وتجسد صبا مبارك خلال أحداث مسلسل لحظة غضب دور شيف في أحد الفنادق الكبري تعاني من الأزمات والمواقف بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجىء دون أي مبررات.

أبطال مسلسل لحظة غضب

يتكون فريق عمل مسلسل لحظة غضب من عدة نجوم وهم:

صبا مبارك

ناردين فرج

محمد شاهين

علي قاسم

سارة عبدالرحمن

منة المصري

محمد فريد

آية عبدالرازق

يوسف عمر

عبدالرحمن محمد

محمد فراج

ريم خوري

آدم النحاس

يعد مسلسل لحظة غضب من اﻧﺘﺎﺝ شركة TVision، والمنتج طارق الجنايني، ومنصة واتش ات، ومصطفى الغزولي، وعبدالله منصور ( production supervisor)، ومن ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز النجار، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مهاب طارق.

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