يتأهب المجتمع العربي والمصري للاحتفال ببدء شهر رمضان المبارك، والذي من المقرر أن يبدأ فيه مارثون الدراما الرمضانية 2024 على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل فراولة لنيلي كريم

زادت مؤشرات البحث على مسلسل فراولة للنجمة نيلي كريم خلال الساعات الماضية، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024، على منصات وشاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد عرض مسلسل فراولة

يعرض مسلسل فراولة يوم الإثنين المقبل أول أيام رمضان 2024، وينتمي المسلسل إلي فئة المسلسلات ذت الـ15 حلقة.

قنوات عرض فراولة

من المقرر أن يتم عرض مسلسل فراولة بإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة DMC ضمن خطتها في موسم مسلسلات رمضان 2024.

روجت منصة watch it لمسلسل فراولة للفنانة نيلي كريم من خلال طرح البرومو الدعائي وبوستارات لأبطال المسلسل.

قصة مسلسل فراولة

تجسد نيللي كريم دور فراولة فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلي حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة.

وبعدها تترك فراولة والتي تلعب دورها الفنانة نيلي كريم روتين حياتها من الفقر حيث نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكن نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهور علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

أبطال مسلسل فراولة

تكون فريق عمل مسلسل فراولة من عدة نجوم وهم:

نيللي كريم.

شيماء سيف.

أحمد فهيم.

علا رشدي.

صدقي صخر.

حجاج عبدالعظيم.

لبنى ونس.

دنيا سامي.

محمد عبدالعظيم.

ويعد مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سليمان عبدالمالك، وﺇﺧﺮاﺝ محمد علي.