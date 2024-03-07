الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الجمهور يتفاعل مع أغنية أكرم حسنى فى مسلسل "بابا جه"

اكرم حسني فى مسلسل
اكرم حسني فى مسلسل بابا جه

تصدر مسلسل بابا جه محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

ولاقى برومو المسلسل نجاحًا كبيرًا، لا سيما الأغنية التي طرحها النجم أكرم حسني، والتي يغنيها بصوته خلال أحداث المسلسل، وتحمل العديد من الكلمات الفكاهية التي علق عليها الجمهور بشدة.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض بابا جه لـ أكرم حسني

أغنية مسلسل بابا جه

وأمس، كشف أكرم حسني عن الأغنية الدعائية لمسلسله الرمضاني بابا جه، والتي يغنيها معه أغنية أحمد وحيد والطفلة لاڤينيا نادر، وهي من كلمات أكرم حسني ومن ألحان كريم عاشور وتوزيع أحمد وحيد الكينج.

سريعا ظهر حسني في قائمة الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب، بسبب أغنية «لو ماما زمانها جايه» ونشر أكرم حسني أغنية «بابا جه» عبر «إنستجرام» وعلق: «لو ماما زمانها جايه.. فـ بابا جه» ما دفع الجمهور للتفاعل مع الأغنية بالتعليقات والمشاركة، وتأكيد أنهم ينتظرون عرض المسلسل بسبب الكوميديا الخاصة لأكرم حسني وفريق العمل.

قنوات عرض مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خاصة DMC ومنصة واتش إت الرقيمة.

 يعرض مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني أول ونسرين أمين أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024 يوم الإثنين المقبل.

أبطال مسلسل بابا جه

يواصل أكرم حسني مسلسلاته الكوميديا، من بينهم مسلسل بابا جه بطولة كل من أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر. 

بابا جه موعد عرض مسلسل بابا جه موعد اعادة مسلسل بابا جه قصة مسلسل بابا جه أبطال مسلسل بابا جه مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل اكرم حسني دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة أكرم حسني مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل بابا جه

الأكثر قراءة

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

إرجاء انعقاد انتخابات نقابة المحامين عن موعدها

عطل فنى يضرب فيسبوك

محافظ القليوبية يشرف على إزالة برج سكنى مخالف بشبرا الخيمة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة