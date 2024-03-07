الجمهور يتفاعل مع أغنية أكرم حسنى فى مسلسل "بابا جه"

تصدر مسلسل بابا جه محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

ولاقى برومو المسلسل نجاحًا كبيرًا، لا سيما الأغنية التي طرحها النجم أكرم حسني، والتي يغنيها بصوته خلال أحداث المسلسل، وتحمل العديد من الكلمات الفكاهية التي علق عليها الجمهور بشدة.

أغنية مسلسل بابا جه

وأمس، كشف أكرم حسني عن الأغنية الدعائية لمسلسله الرمضاني بابا جه، والتي يغنيها معه أغنية أحمد وحيد والطفلة لاڤينيا نادر، وهي من كلمات أكرم حسني ومن ألحان كريم عاشور وتوزيع أحمد وحيد الكينج.

سريعا ظهر حسني في قائمة الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب، بسبب أغنية «لو ماما زمانها جايه» ونشر أكرم حسني أغنية «بابا جه» عبر «إنستجرام» وعلق: «لو ماما زمانها جايه.. فـ بابا جه» ما دفع الجمهور للتفاعل مع الأغنية بالتعليقات والمشاركة، وتأكيد أنهم ينتظرون عرض المسلسل بسبب الكوميديا الخاصة لأكرم حسني وفريق العمل.

قنوات عرض مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خاصة DMC ومنصة واتش إت الرقيمة.

يعرض مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني أول ونسرين أمين أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024 يوم الإثنين المقبل.

أبطال مسلسل بابا جه

يواصل أكرم حسني مسلسلاته الكوميديا، من بينهم مسلسل بابا جه بطولة كل من أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.