الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل سر إلهي

سر إلهي
سر إلهي

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، والذي من المقرر أن يبدأ فيه مارثون الدراما الرمضانية على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل سر إلهي

ذاع سيط مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا خلال الأيام القليلة الماضية، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024، على منصات وشاشات  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل سر إلهي

موعد عرض مسلسل سر إلهي

يعرض أولى حلقات مسلسل سر إلهي للنجمة روجينا يوم الإثنين المقبل المقرر أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024 حيث |أنه يتكون من 15 حلقة ملئية بالإثارة والتشويق.

قنوات عرض مسلسل سر إلهي

أعلنت قنوات الشركة المتحدة cbc وcbc drama وأيضًا منصة Watch it الرقمية، عن عرض مسلسل سر إلهي، في موسم مسلسلات رمضان 2024 بطول النجمة روجينا.

قصة مسلسل سر إلهي

تجسد الفنانة روجينا شخصية نصرة في مسلسل سر الهي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدي، وخلال الأحداث تتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ومن خلال حلقات المسلسل تتدخل مشاكل الأموال بين نصرة وإخواتها، إذ تتعرض بطلة المسلسل للغدر من أشقائها، ما يجبرها على تفضيل العيش بمفردها، والتخطيط للانتقام من كل اللذين تعرضوا لها بالأذى، عبر أحداث العمل، وطوال شهر رمضان تتصاعد الأحداث بشكل درامي ومشوق.

أبطال مسلسل سر إلهي

يكون فريق عمل مسلسل سر إلهي من عدة نجوم وهم:

  • -  بطولة روجينا.
  • - أحمد مجدي.
  • - رنا رئيس.
  • - مي سليم.
  • - محمد ثروت.
  • - نهى عابدين.
  • - محمود الحديني.
  • - صلاح عبدالله.
  • - أحمد بدير.
  • - ميمي جمال.
  • - أحمد سلامة.
  • - محسن منصور.
  • - رشا مهدي.
  • - مراد مكرم.
  • - محمود حجازي.
  • - مريم أشرف زكي.
  • - يوسف الأسدي.
رمضان المبارك الدراما الرمضانية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سر إلهى شهر رمضان

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