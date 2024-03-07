الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبرزهم مليحة وصدفة.. قائمة مسلسلات قناة الحياة في رمضان

الحياة
الحياة

يتأهب الجمهور العربي والمصري بدء مارثون الدراما المصرية على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل 2024، نستعرض لكم في هذا التقرير أبرز المسلسلات التي من المقرر عرضها على شاشة قناة الحياة خلال شهر رمضان المبارك.
 

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مسلسل المعلم 

يجسد الفنان مصطفي شعبان دور تاجر سمك، بعد تعرض والد مصطفى شعبان بطل العمل بعد خسارة أمواله في السوق ويتعرض للنصب من التجار، يرجع ابنه للانتقام لوالده الذي دخل السجن في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذى تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام، وتجسد سلوى خطاب في مسلسل المعلم دورًا شعبيًا لتظهر بشخصية أكبر معلمة في سوق السمك، وتتوالى أحداث المسلسلس لتدخل "المعلمة" في صراعات كبيرة مع مصطفى شعبان.

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل المعلم من بطولة النجم مصطفى شعبان، ويشاركه عدد من الفنانين أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

مسلسل مليحة 

تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشب أدهم على الحدود المصرية اليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟.

يؤدي ببطولة مسلسل مليحة كل من: محمد دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل  ورحاب الشناط وديانا رحمة وومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

مسلسل مسار إجباري

أما عن قصة مسلسل "مسار إجباري" المتوقع أن يعرض منذ بداية شهر رمضان القادم يجسد فيها الفنان الشاب عصام عمر دور طالب جامعي يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له بعد وفاة والده، وهو الأمر الذي يجعله يصاب بصدمة، يضطر إلى أن يتعايش مع الواقع، والصدمة ذاتها يعيشها شقيقه الأخر، وهو الذي يكره أن يكون له شقيق، إلا أنه خلال المسلسل تحدث مفاجئة تقلب الأمور رأسًا على عقب، وتجعل الأخوان يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.

ويندرج مسلسل مسار إجباري تحت الأعمال الدرامية الاجتماعية، ويشارك في بطولته إلى جانب كل من أحمد داش وعصام عمر، الفنانين بسمة، صابرين، مي الغيطي، ياسمينا العبد، نور إيهاب، جوري بكر رشدي الشامي، محمود البزاوي، خالد الصاوي، محمد لطفي.

مسلسل صدفة 

تلعب النجمة ريهام حجاج دور صدفة وهي مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، وبين ليلة وضحاها تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى المفاجآت التي تجعلها تفكر في طرق مختلفة للخروج من مآزق فرضتها عليها الحياة.

ويتكون فريق عمل المسلسل من عدة نجوم أبرزهم الفنانة ريهام حجاج وخالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ويدور العمل في إطار اجتماعي درامي مشوق.

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