مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل كامل العدد

يستعد المتابعون المصريون والعرب بدء مارسون الدراما الرمضانية 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



تخطى البرومو الدعائي لمسلسل كامل العدد لفنانة دينا الشربيني المليون مشاهدة، منذ بداية عرضه، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من البرومو، وصور الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة تمهيدًا لعرض مسلسل كامل العدد +2، خلال شهر رمضان المقبل 2024.

موعد عرض مسلسل كامل العدد

نشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال منصتها الإعلامية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بوسترات الجزء الثانى من مسلسل كامل العدد بطولة الفنان شريف سلامة ودينا الشربينى، والذي سيبدأ عرضه مع بداية شهر رمضان وهو ضمن مسلسلات رمضان 2024 الـ 15 حلقة.

قنوات عرض مسلسل كامل العدد

أعلنت قنوات ON الفضائية عن عرض مسلسل “كامل العدد +1" الذي يخوض بطولته كل من النجم شريف سلامة والنجمة دينا الشربيني بشكل حصري عبر قنواتها خلال موسم دراما رمضان 2024 ويعرض المسلسل بشكل حصري على قناة ON.



وروجت منصة WATCH IT لمسلسل المعلم المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2024، مروجه البرومو الدعائي للمسلسل.

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعى لايت مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة" وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، وطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة.

وفي الجزء الثاني استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024، تتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم، هذا ما جعل المسلسل يكون قريبًا من المشاهدين وأن شخصياته حقيقية.

أبطال مسلسل كامل العدد

يتكون فريق عمل مسلسل كامل العدد من عدة نجوم وهم:

دينا الشربيني

شريف سلامة

إسعاد يونس

آية سماحة

أحمد جمال سعيد

جيهان الشماشرجي

عمرو جمال

مصطفى درويش

سمر علام

تميم عبده

أحمد كمال

سيليا محمد سعد

مالك عماد

باسم موريس عدلي

لينا صوفيا بن حمّان

جاسيكا حسام الدين

حمزة دياب

سارة النجار

ألفت إمام

انجي سلامة

أخرج مسلسل كامل العدد المخرج خالد الحلفاوي، وهو من تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر، ووزع موسيقى مصطفى الحلواني، وتامر عطاالله.

