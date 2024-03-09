مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

يستعد الجمهور العربي والمصري لانطلاق مارسون الدراما الرمضانية 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي من المقرر أن يبدأ مع أول ليالي شهر رمضان المبارك.



ويعد مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين من بين الأعمال الأكثر انتشارًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على متابعة كواليس وبرومو مسلسل بدون سابق إنذار.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار بطولة الفنان آسر ياسين خلال النصف الثاني من شهر رمضان، حيث يتكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على منصات وشاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

عرض مسلسل بدون سابق إنذار

أعلنت قناة DMC، عن عرض مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد خلال شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصرى، خلال النصف الثاني من شهر رمضان.



ومن المرجح أن يتم عرضه عقب آذان المغرب بعد نحو العاشرة مساءً كما يعرض على منصة ووتش إت قبل هذا الموعد.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

يجسد الفنان أسر بدور شخصية مهندس، والذى يصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حالية العائلة بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.

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