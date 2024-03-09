رامى عبدالرازق: المتحدة أعادت الدراما المصرية إلى سابق عهدها

قال الناقد الفني رامي عبد الرازق في تصريحات خاصة لجريدة الدستور إن دراما هذا العام تعتبر الأضخم إنتاجيا للشركة المتحدة خاصة مع الاهتمام بإدخال التقنيات التكنولوجية في التصوير والاهتمام بالصورة والجرافيك.

دراما رمضان 2024

وتابع عبد الرازق أن دراما رمضان 2024 تشهد تنوعا كبيرا بما يحقق تكافؤ كبيرا بين النجوم ومناسبة الموضوعات لكل فئات المجتمع وهو ما يضمن تحقيق أعلى نسب مشاهدة.

وأضاف عبد الرازق أن الموسم الرمضاني يشهد عودة الشركة المتحدة لإنتاج أعمال تاريخية أسطورية لها باع مع الجمهور لم يتم إنتاجها منذ سنوات طويلة، وهو ما يعني أن الشركة سخرت جميع الإمكانيات لعودة الأعمال الجماهيرية، خاصة بعد نجاحها في إعادة الدراما الوطنية خلال الأعوام الماضية بتقديم سلسلة الاختيار والكتيبة 101 وحرب ورسالة الإمام.

وأضاف: يبدو أننا أمام ملحمتين جديدين وهما مسلسلا جودر ألف ليلة وليلة وهو ما يمثل عودة لنوع من المسلسلات افتقده الكثير من الجماهير، وكذلك مسلسل الحشاشين فقد ظللنا لسنوات نعانى عدم وجود الدراما التاريخية مما تسبب فى عدم معرفة الأجيال الجديدة بأجزاء من تاريخنا وديننا ولكن اهتمام المتحدة بإنتاج الأعمال التاريخية والأسطورية خطوة تحسب لهم، مؤكدًا أن هذا التنوع إلى جانب الدراما الاجتماعية والأكشن والكوميديا يحقق للدراما المصرية الريادة التي تستحقها.

وأشار عبدالرازق إلى أن الشركة المتحدة نجحت فى خوض تجربة دراما الحلقات القصيرة التى لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا، فقد أدى تبني المتحدة لفكرة عرض بعض من مسلسلات الـ 15 حلقة فقط لاستعادة الدراما المصرية إلى ما كانت عليه في السابق.

وتابع أن اهتمام الشركة المتحدة بالأطفال وتركيزها على إنتاج دراما الأطفال يعد أحد الملفات الهامة التى كنا نفتقدها بشدة، حيث قدمت أعمالًا مخصصة للأطفال للمشاركة فى تكوين وعى الطفل والاهتمام ببناء جيل متعلم ومثقف.