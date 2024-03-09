السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. هنا الزاهد ضيف شرف "بابا جه"

هنا الزاهد وأكرم
هنا الزاهد وأكرم حسني

تشارك الفنانة هنا الزاهد في بطولة المسلسل الدرامي الجديد “بابا جه” من بطولة النجم أكرم حسني. 

مسلسلات رمضان 2024

وتظهر هنا الزاهد كضيف شرف ضمن أحداث المسلسل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024. 

وانتهت هنا الزاهد من تسجيل صوتها على إحدى أغاني المسلسل بصحبة أكرم حسني والتي تحمل اسم “ نفسي اجيب كلب”. 

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وطرح أكرم حسني مؤخرا اغنية بابا جه  مع أحمد وحيد "كينج" ولافينيا نادر والتي حازت على إعجاب الجمهور حيث تفاعل معها رواد السوشيال ميديا بشكل كبير وهي من كلمات أكرم حسني ولحن كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد "كينج" هندسة صوت: م. أمير محروس ومن إنتاج شركة Ideology.

قصة مسلسل بابا جه

تدور أحداث قصة مسلسل "بابا جه" في إطار الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، ويتضمن 15 حلقة، ويجسد النجم أكرم حسني، خلال الأحداث دور "هشام"، وهو رجل في الأربعينات من عمره يعمل مديرا في أحد الفنادق الكبرى، في فترة كورونا.

مسلسلات رمضان 2024

يناقش مسلسل بابا جه علاقة الأبناء مع الآباء، وكيفية التصدي للمشاكل خاصة بعد أن تعرض البطل أكرم حسني إلى العديد من المواقف والأزمات الاجتماعية، والتي من خلالها يجسد الطريقة المثالية والسوية للتربية. فهو أب لديه  ثلاثة أبناء، ويناقش من خلال الأحداث محورا مهما وهو  كيفية تربية الأبناء بطريقة سليمة لها تأثير في حياتهم، مما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، ويمكن تلخيص قواعد التربية السليمة ضمن عدة مَحاوِر في المسلسل بطريقة لطيفة بدون صعوبات. 

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة كلًا من أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر. 

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