راديو النيل رمضان 2024.. الخريطة الكاملة لبرامج ميجا إف إم

أعلنت محطة راديو ميجا إف إم عن خريطتها الكاملة التي تبثها طوال شهر رمضان 2024 المقبل، والتي تتضمن برامج ترفيهية منوعة كما اعتادت اذاعة ميجا إف إم على تقديمها.

يبث برنامج “هوليلة في 30 يوم” طوال شهر رمضان الكريم، ويقدمه 6 من مذيعي ومقدي برامج راديو ميجا إف إم في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويقدم الإذاعي حسام رضا برنامج “فورمة رمضان” يوميا في تمام الساعة 9:55 مساء

بينما تقدم الاذاعية مارينا المصري برنامج “خلاص صحينا” في تمام الساعة الثامنة صباحا طوال للشهر الكريم.

أما الإذاعية نيفين محمود فتقدم برنامج “مكبرناش” في تمام الساعة السابعة صباحا.

وتقدم شبكة راديو النيل المكونة من "ميجا إف إم"، و "نغم إف إم"، و"شعبي إف إم"، و"راديو هيتس"، طوال شهر رمضان 2024 المقبل باقة مميزة ومتنوعة من البرامج والمسلسلات الإذاعية لإشباع المستمعين بنوعية البرامج المتنوعة ما بين اجتماعي ورياضي وفني وغيره.

من جهة أخرى، تقدم الفنانة إسعاد يونس مسلسل إذاعي جديد بعنوان "سوبر فوزية" يذاع على المسلسل إذاعات راديو النيل خلال شهر رمضان 2024 ويشاركها في هذا المسلسل الفنان محمد رضوان، وهو مسلسل كوميدي اجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس السينمائية كان فيلم "عصابة عظيمة" ويشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

يذكر أن إسعاد يونس شاركت بظهور خاص خلال مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، تميم عبده، مصطفى درويش، أيه سماحه، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولأول مرة الراقصة بدرة، وعدد من الأطفال وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

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