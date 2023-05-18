عبر "ميجا إف إم".. يسرا وآدم وعبدالباقي يهنئون عادل إمام

احتفلت إذاعة "ميجا إف إم" من خلال برنامج "في حته تانية"، الذي تقدمه المذيعة دنيا صلاح عبد الله في حلقة خاصة بالفنان عادل امام بمناسبة عيد ميلاده.

وقالت الفنانة يسرا :"عاوزة أقول للزعيم كل سنة وانت بألف صحة وعافية بخير، ويحفظك لجمهورك وربنا ما يحرمنا منك أبدا".

- يسرا: معظم أعمالي الناجحة كانت من مشاركتي مع الزعيم



وأضافت الفنانة يسرا عبر البرنامج أنها تعلمت الكثير من الفنان عادل امام، كما أنها فخورة بالعمل معه، مؤكدة أن معظم أعمالها الناجحة جاءت من مشاركتها مع الزعيم عادل امام، وأنها تعلمت أصول الفن من خلاله.

وطمأنت الفنانة يسرا الجمهور على الحالة الصحية للفنان القدير عادل امام، "كل الناس بتسألني عليك وبطمنهم إنك زي الفل ودايما زي الفل، انت حبيبنا وكبير الفن بتاعنا، وشيلتنا سنين كتير وانت غالى علينا جدا".

وفي لقاء خاص هنأ الفنان أشرف عبد الباقي الزعيم عادل امام: "يا زعيم كل سنة وأنت طيب وعقبال 100 سنة، وربنا يخليك لينا".

وأكد الفنان أشرف عبد الباقي عبر البرنامج أنه تعلم التمثيل من الفنان عادل امام، خاصة أنه شارك معه في أكثر من عمل فني مثل الإرهاب والكباب عام 1992 وفيلم عريس من جهة أمنية، وفيلم بوبوس.

واختتم عبد الباقي حديثه: "أى فرصة كنا بنشوف حضرتك فيها كان الواحد بيسعد".

- أحمد آدم: "مفيش حد اشتغل معاه إلا لما يبقى بطل"

وهنأ الفنان أحمد آدم الزعيم عادل امام وقال: "نجمي المفضل والزعيم وحبيب قلبي، مفيش حد اشتغل معاه إلا لما يبقى بطل".

وأضاف الفنان أحمد آدم عبر البرنامج أن الزعيم عادل امام يُحب النجاح، ويتمنى كذلك النجاح لمن حوله. مشيرا إلى أنه دائما ما كان يشجعه على العمل والسعي وعدم التراخي.

وسرد أحمد آدم إحدى المواقف الطريفة مع الفنان عادل امام " مرة كنا سهرانين قدام الفيلا عنده، ولقينا شباب في العربية ورافعين صوت الكاسيت، وناس مننا حبت تزعق لهم، فقال لينا ما تسيبوا العيال تفرح يا أخي وقعد يرقص معاهم ويسقفلهم".

واختتم آدم حديثه بأن عادل امام إنسان عاشق للفرحة والحياة، وهو صاحب وجهة نظر ومدرسة وله فلسفه في الحياة، ودائما سعداء بوجوده وبطلته علينا.