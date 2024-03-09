السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الوعي والفهم الصحيح للتعاليم.. "المتحدة" تأخذ على عاتقها تجديد الخطاب الديني

الشركة المتحدة
الشركة المتحدة

أسهمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال السنوات الماضية في تنمية الوعي الديني والفهم الصحيح لتعليم الدين لدي الجمهور من خلال العديد من البرامج التي أثرت شاشات القنوات التابعة للشركة. 

وأخذت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عاتقها تقديم العديد من البرامج لكبار الشخصيات في إطار دورها المجتمعى الكبير في إرساء قيم مهمة من البحث عن الشخصية المصرية والهوية الدينية، وفى سبيل ذلك أطلقت العديد من البرامج في الفترة الأخيرة.

برامج دينية على شاشات المتحدة في رمضان 

كما يتم تقديم محتوى دينى جيد، بأسلوب عصرى يركز على تجديد الخطاب الدينى بالمعنى الحقيقى للتجديد، ويتميز بالجاذبية والمعاصرة والأسلوب الهادئ والمتزن الذى يبعث على الطمأنينة والراحة النفسية فيخطف عقل وقلب المشاهد، تتنوع البرامج الدينية هذا العام، التى تعرض خلال شهر رمضان الكريم، على جميع قنوات الشركة

وعلى رأسها برنامج خاص لـ الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر.

و تقدم مجموعة قنوات On عدة برامج مثل: برنامج بصير للداعية الإسلامي مصطفى حسني وبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة ناديه عمارة.

كما تعرض قنوات CBC  عدة برامج مثل برنامج نور الدين: مع فضيلة الشيخ على جمعة، أزمة عيلة مع الداعية عمرو مهران.

وتقدم قنوات DMC وجبة دينية لجمهور الشهر الكريم ومنها  برنامج ومن الحب حياة من تقديم الشيخ أسامة الأزهري، برنامج لعلهم يفقهون من تقديم الشيخ خالد الجندي والداعية رمضان عبد المعز، خير الكلام ويقوم بتقديمة الشيخ رمضان عبد المعز.

وتعرض قناة الحياة خلال شهر رمضان برنامج الدنيا بخير من تقديم الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد،و برنامج مصر دولة التلاوة من تقديم الإعلامي عمرو خليل ويستضيف فيه الشيخ الدكتور علي جمعة.

كما سيقدم شيخ الأزهر الشريف برنامجا عن أسماء الله الحسنى، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام سيقدم برنامجا في رمضان، بجانب مشروع «سفراء دولة التلاوة».

وتعرض الشركة المتحدة على قناة الناس وقنواتها العامة خلال شهر رمضان 50 برنامجا دينيا متنوعا يخاطب الشباب وجميع أفراد الأسرة وتتعاون خلالها مع المؤسسات الدينية الكبرى مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف المصرية.

تعاون بين شيخ الأزهر والشركة المتحدة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عمرو الفقي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأحمد فايق رئيس قطاع البرامج، وحسام صالح الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات بالشركة المتحدة، وذلك في مشيخة الأزهر الشريف.
 

دار اللقاء حول التعاون بين الأزهر الشريف والإعلام حيث تم الاتفاق على نقل صلاتي التراويح والتهجد على الهواء مباشرة يوميا من مسجد الحسين على قناتي "الناس" و"الحياة" بالتعاون مع وزارة الاوقاف، وكذلك نقلها يوميا من الجامع الأزهر على شاشة القناة الأولى وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف.

وللعام الثاني على التوالي تقدم قناة الناس برنامج "سفراء دولة التلاوة حول العالم" وتنقل الصلوات والأمسيات الدينية المختلفة بأصوات مصرية من خلال مبتعثي وزارة الأوقاف وعددهم 88 شيخا وإماما في 80 مدينة من 20 دولة على مستوى العالم ومنها أمريكا وألمانيا وفرنسا وكندا وأسترليا والبرازيل وبريطانيا وجنوب السودان وإيطاليا وفنزويلا وروسيا والنمسا وبلجيكا، مستعينة في التغطية بشبكة مراسلي قناة القاهرة الإخبارية المنتشرين في مختلف مدن العالم.

وبخلاف البرامج الدينية، تشمل خريطة المتحدة عددا من البرامج التنموية المتميزة وفي مقدمتها برنامج "حياة كريمة" الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا خلال العامين الماضيين، ولم تنس المتحدة الجرعة الترفيهية في خريطتها البرامجية، حيث تقدم عددا من البرامج المتميزة ومنها برنامج "على المسرح" الذي يستضيف كبار النجوم في مصر والوطن العربي.

أعمال الشركة المتحدة أعمال الشركة المتحدة رمضان 2024 البرامج الدينية على شاشات المتحدة الشركة المتحدة تدعم الوعي الديني تنمية الوعي الديني

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