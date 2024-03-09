السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تغرس قيم الإنتماء والوطنية.. "المتحدة" تُخلد ذكرى الشهداء في أعمالها الدرامية

المتحدة
المتحدة

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة الماضية العديد من الاعمال التي خلدت لشهداء الوطن وتعظيم تضحياتهم. 

حيث تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دوما على صناعة الوعى لدى جمهور الدراما، وتسليط الضوء على بطولات الضباط والجنود ممن قدموا أرواحهم ضد الإرهاب والتكفيريين. 

مسلسل الاختيار

ومن بين هذه الأعمال ملحمة  مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاث والذى حقق نجاحًا كبيرًا  خلال فترة عرضه حيث خلد العمل لاسماء العديد من الضباط والجنود وأبرز تضحياتهم بالكشف عما قدموا من مهام بالغة الصعوبة.

فقد قدم مسلسل "الاختيار" في جزئه الأول، والذي قدم بطولته الفنان أمير كرارة، وجسّد شخصية الشهيد منسي، حيث حمل العمل رسائل حياتية إنسانية خلال فترة عمل الشهيد في الجيش المصري، وأظهر العمل كيف استطاع منسي ورجاله أن يقدموا التضحيات من أجل وطنهم ضد بطش الإرهابيين الذين تم تصفيتهم تباعًا والقضاء عليهم نهائيًا.

وجسّد المسلسل ملحمة مهمة من ملاحم وبطولات الجيش المصري، تمثلت في ضابط الصاعقة المصرية أحمد منسي، الذي استشهد خلال هجوم إرهابي على كمين "البرث" بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، مظهرًا تفاصيل الهجوم الإرهابي على الكمين وسط الكثير من التفاصيل الحياتية التي تم توثيقها بفيديوهات حقيقية عرضت خلال العمل.

المسلسل ناقش الحياة اليومية لضابط الصاعقة أحمد منسي، الذي كان صديقًا للإرهابي هشام عشماوي، قبل أن يصبح متطرف الفكر بأفعال شيطانية كان أغلبها ضد الجيش المصري، ليظهر العمل الذي كان من إخراج بيتر ميمي، الكثير من التفاصيل المهمة لهذه العلاقة والفرق بين منسي الذي دافع عن وطنه وعشماوي الذي خان وطنه مقابل لا شيء وانتهى به المطاف بإعدامه في الأخير.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وشارك في شهر رمضان ولاقى حالة نجاح كبيرة للغاية من قبل الجمهور المصري والعربي.

مسلسل الكتيبة 101 

كما قدمت الشركة المتحدة العام الماضي  مسلسل الكتيبة 101 الذي يكرم أسماء الأبطال حيث استعرض العمل بطولات شهداء كمين كرم القواديس وإبراز ما قدمه الشهيد أحمد عمارة وتضحيات الرائد أحمد محمود أبو النجا، وقدمت الكتيبة 101 في شمال سيناء جهود جبارة لتحقيق الأمن والاستقرا، وكانت الدرع والسيف الحامي للأرض والمواطنين، حيث قامت بتأمين الحدود ومكافحة التهديدات الإرهابية.

واستعرض العمل تنفيذ الكتيبة 101 للعديد من العمليات العسكرية الناجحة ضد الإرهابيين وكيف تحولت إلى مركز قيادة لإدارة العمليات العسكرية في شمال سيناء بسبب موقعها الاستراتيجي حيث تبعد خطوات عن مبنى مديرية الأمن ومحافظة شمال سيناء.

وحاول الإرهابيون استهدافها أكثر من مرة منذ عام 2013 حتى في يناير 2015 بسيارات مفخخة وانتحاريين واستشهد بها 29 بطلا من أبناء القوات المسلحة وأكثر من 80 مصابًا، وسميت بـ"الطريق إلى الجنة".

وشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد من النجوم، أبرزهم: عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، أحمد عبدالله محمود، ميرنا نورالدين، وليد فواز، ومحمود ياسين جونيور، ومن تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

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