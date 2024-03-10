الليلة.. عرض أولى حلقات مسلسل " لحظة غضب" على منصة watch it

تحت شعار رمضانك عندنا أعلنت منصة watch it عن عرض أولى حلقات مسلسل “لحظة غضب” من بطولة النجمة صبا مبارك ومحمد شاهين مساء اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة مساء ليكون أول مسلسلات رمضان 2024 التي يتم عرضها عبر المنصة.

ونشرت منصة watch it البرومو الدعائي لمسلسل لحظة غضب وعلقت عليه : استنوا أولى حلقات مسلسل لحظة غضب من أعمال #WATCHIT الأصلية الليلة 11 مساءً حصريًا على WATCH IT.

يعرض مسلسل "لحظة غضب" من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين خلال الساعات القليلة المقبلة مع بداية شهر رمضان المقبل 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب آذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وفي النصف الثاني من رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "لحظة غضب" من بطولة صبا مبارك بشكل حصري على منصة watch it خلال شهر رمضان المقبل 2024 حيث يعتبر العمل أحد الإنتاجات الاصلية والحصرية لمنصة watch it.

ويواصل أبطال مسلسل "لحظة غضب" تصوير أحداثه على قدم وساق للانتهاء من جميع مشاهده خلال الأيام المقبلة ويواصل المخرج عبدالعزيز النجار مونتاج الحلقات بالتزامن مع التصوير، حيث شارف على الانتهاء من مونتاج وتصوير العمل ويتبقي لأبطاله بعض المشاهد الخارجية.

وروجت منصة watch it لمسلسل "لحظة غضب" بنشر فيديو لشخص غامض والبت من الجمهور توقع الشخصية التي تقدم دور شريف زوج يمني الذي يختفى في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها وتبدأ رحلة البحث عنه وهو ما يعرضها لمواقف وأزمات مختلفة.

قصة مسلسل لحظة غضب



وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حسب ما أظهر البرومو الرسمي للعمل، حول يمنى وهي تعمل طباخة في أحد الفنادق الكبرى، يختفى زوجها شريف في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتحاول إيجاده بمساعدة شقيقه مصطفى.

أبطال مسلسل لحظة غضب



ومسلسل لحظة غضب 15 حلقة، ويقوم ببطولته صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

و مسلسل لحظة غضب من اﻧﺘﺎﺝ شركة TVision، والمنتج طارق الجنايني، ومنصة واتش ات، ومصطفى الغزولي، وعبدالله منصور ( production supervisor)، ومن ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز النجار، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مهاب طارق.