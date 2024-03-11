الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل امبراطورية ميم لـ"خالد النبوي"

مسلسل امبراطورية
مسلسل امبراطورية ميم

تعرض الحلقة الأولى اليوم، من مسلسل “امبراطورية ميم”، بطولة النجم خالد النبوي، إذ تنطلق اليوم الإثنين، أولى حلقات مسلسلات موسم رمضان 2024، على القنوات الفضائية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تشهد منافسة شرسة بين كبار النجوم، لتقديم أعمال درامية متنوعة لجذب الجمهور.

 

موعد عرض مسلسل امبراطورية ميم على قناة DMC

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1، بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة DMC الفضائية فى تمام الساعة 10:45 مساءً، ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة 10:15 صباحًا.

 

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1 على قناة dmc drama

وتعرض  قناة dmc دراما، يوميا فى تمام الساعة 06:05 مساءً،  حلقات مسلسل “امبراطورية ميم ” على أن يتم إعادة الحلقة مرتين الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لأبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم لـ"خالد النبوي" الحلقة 1

قصة مسلسل إمبراطورية ميم 

 مسلسل “إمبراطورية” ميم مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وحقق نجاحا كبيرا، فيما كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار للمسلسل المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبد المالك.

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم 30 حلقة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المهمة التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، وهو النهج التي تقدمه شركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

صناع وأبطال مسلسل إمبراطوية ميم

إمبراطورية ميم، يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، ليلى عز العرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، هاجر السراج، نور النبوي، مايان السيد، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، ريمون توفيق، والمسلسل موسيقى تصويرية للموسيقار خالد حماد، ومن إخراج محمد سلامة.


 

 

 

 

 

 

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