مسلسلات رمضان 2024| موعد إعادة عرض مسلسل امبراطورية ميم

بدأت قنوات DMC التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض أولى حلقات مسلسل “امبراطورية ميم ”، من بطولة خالد النبوي،عقب وقت الإفطار.

موعد إعادة عرض مسلسل امبراطورية ميم على قناة DMC

تنطلق الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة DMC الفضائية فى تمام الساعة 10:45 مساءً، ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة 10:15 صباحًا.

مواعيد إعادة عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1 على قناة dmc drama

وانطلقت الحلقة الأولى من مسلسل امبراطورية ميم على قناة dmc دراما، الساعة 06:05 مساءً، على أن يتم إعادة الحلقة مرتين الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

أحداث مسلسل “إمبراطورية ميم" مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وحقق نجاحا كبيرا، فيما كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار للمسلسل المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبد المالك.

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم 30 حلقة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المهمة التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، وهو النهج التي تقدمه شركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

صناع وأبطال مسلسل إمبراطوية ميم

إمبراطورية ميم، يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، ليلى عز العرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، هاجر السراج، نور النبوي، مايان السيد، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، ريمون توفيق، والمسلسل موسيقى تصويرية للموسيقار خالد حماد، ومن إخراج محمد سلامة.