ماجدة موريس لـ«الدستور»: المتحدة تقدم موسم درامي رمضاني زاخر بالتنوع مع الرهان على الوعي

أشادت الناقدة القديرة ماجدة موريس، بأعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على مدار العام، وتوقعت انطلاق موسم درامي رمضاني زاخر بالمسلسلات الضخمة المتنوعة بين الإجتماعية والتاريخية والكوميدية، لكبار النجوم والصناع وتنطلق معظمها غدا الإثنين، مع بدء الشهر الكريم، على قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضها على منصة WATCH IT الرقمية.

المتحدة تقدم موسم درامي رمضاني زاخر بالتنوع مع الرهان على الوعي

وأضافت "موريس" فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" : سعيدة وفخورة جدا بحال الدراما المصرية فى عهد الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، فالقائمين دائما يهتمون بالأعمال المقدمة من حيث التنوع مع الرهان على الوعي، واتوقع أن يكون هناك منافسة شرسة على مائدة الدراما الرمضانية، فقد ظهر هذا بوضوح من بروموهات المسلسلات الرمضانية التى ينتظرها الجميع فى مصر والوطن العربي.

عودة كبار النجوم وتنوع الأعمال فى دراما رمضان

وتابعت: لفت انتباهي هذا العام عودة لكبار النجوم أمثال النجم الكبير يحيى الفخراني و الثنائية الرائعة مع المخرج القدير مجدى أبو عميرة فى "عتبات البهجة"، الذي يجمع عدد كبير من الفنانين بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة الصاعدة كعادة الفخراني فى تقديم جيل فني مميز لديه الكثير من التطلعات، وكعادة "المتحدة" فى التميز استشفينا من خلال البروموهات أن هناك تنوع فى الدراما المقدمة من حيث الاجتماعي والأكشن والتاريخي والشعبي.

الشركة المتحدة تسلط الضوء على مناقشة قضايا المجتمع والأسرة بشكل متميز

وشددت "موريس" أن أعمال الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، دائما تسلط الضوء على مناقشة قضايا المجتمع والأسرة بشكل متميز، وهذا يعد جزءًا من دور الدراما الرئيسي، كما تسهم فى الارتقاء بالذوق العام وتنمية العقول وبناء جيل جديد واعي، مشيدة أيضا بتقديم الأعمال قصيرة الحلقات 15 حلقة الموجودة بكثرة هذا الموسم ويقدمها كبار النجوم أمثال ياسر جلال فى "جودر" أو الفخراني فى "عتبات البهجة" أو نيللى كريم فى "فراولة" أو أكرم حسني فى "بابا جه" وغيرهم، وهذا مدلول على أن الأعمال وافية ومحبوكة دراميا دون مط أو تطويل.