الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024

القبض على العوضى.. أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "حق عرب"

حق عرب
حق عرب

استكملت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضي، القبض على أحمد العوضي، الذي يقدم  شخصية عرب السويركي بسبب خناقة شديدة، إلا أنه خرج بعد تنازل الآخرين عن المحضر.

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أحداث الحلقة الأولى من حق عرب
وتواصلت الأحداث بخناقة شديدة بين سلوى محمد علي والدة عرب السويركي بسبب إصراره على معرفة من قاتل والده، والذي أشارت له أمه أنه عبد ربه، إلا أنه يقوم بالدفاع عنه، لتقوم سلوى بضربه على وجهه، ثم يقوم بالخروج من البيت وتركه والعيش بمفرده في مكان قريب، لتبحث عنه والدته ولم تجده في أي مكان.


تفاصيل أولى حلقات حق عرب للعوضي
وتواصلت الأحداث بخناقة بين وفاء عامر ونجلتها دنيا المصري التي انفصلت عن زوجها منذ أقل من ٣ أشهر، وبعدها أصبحت تأتي إلى البيت متأخرة بشكل يومي، وتواصلت الأحداث بخناقة بين العوضي ومزور الأموال التي تم إرسالها إلى المعلم عبد ربه، ليقوم بالوصول إلى النصاب وضربه وسط الحارة ويفرض سيطرته على المنطقة.


قصه مسلسل حق عرب الحلقة الأولى 
وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائما بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائما، وفي يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركي رجلا شريفًا، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه وعندما يلتقي بصباح الجياش نعود إلى ماض مليء بالأحداث.


أبطال مسلسل حق عرب الحلقة الأولى 


الحلقة الأولى من حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي...

 

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