الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

الناقدة الأردنية رنا حداد: الدراما المصرية غيرت القوانين وأسهمت فى تنمية الوعى العربى

الصحفية الاردنية
الصحفية الاردنية رنا حداد

قالت الصحفية الأردنية رنا حداد إن المسلسلات المصرية في شهر رمضان المبارك تأتى بقصص مشوقة وأداء مميز، فقد قدمت على مدار عقود دراما مشوقة، رومانسية، تاريخية، كانت فيها لمسات اجتماعية مهمة وحساسة أسهمت في تغيير صور نمطية بل أكثر من ذلك ذهبت للنبش في القوانين وغيرتها سيما تلك المنحازة لحقوق الإنسان عموما وخصوصا المرأة والطفل.

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الجمهور العربى يتابع أعمال مصر الرمضانية

وتابعت: المشاهد ينتظر بشغف المسلسل المصري الرمضاني الذي يعد عملا يمكن للعائلة أن تشاهده معا، دون حرج إذا ما قورن مع مسلسلات "مستنسخة" غريبة نوعا ما، عن قيم وتقاليد مجتمعاتنا.
 

وأضافت: التجارب المصرية السابقة توحي بخروج أعمال تتصدر الموسم الدرامي الرمضاني، يبقى الرهان على قرب هذه الأعمال من نبض المواطن العربي ونقل شارعه وإحداث التغيير في مسار حياته، وهو أمر وارد ولا يعتبر مستحيلا على صناع الدراما في مصر.

ولعل الموسم الجاري سيكون مليئا بالأعمال المميزة التي تشهد تطورا ملحوظا في شكل القصص والإخراج والإنتاج، وهو ما يجعلنا نتحمس لمتابعة عدد من المسلسلات المختلفة على كبرى القنوات المصرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكرار

ولعل الموسم الجاري سيكون مليئا بالأعمال المميزة التي تشهد تطورا ملحوظا في شكل القصص والإخراج والإنتاج، وهو ما يجعلنا نتحمس لمتابعه عدد من المسلسلات المختلفة على كبرى القنوات المصرية. ولعل الموسم الجاري سيكون مليئا بالأعمال المميزة التي تشهد تطورا ملحوظا في شكل القصص والإخراج والإنتاج، وهو ما يجعلنا نتحمس لمتابعة عدد من المسلسلات المختلفة على كبرى القنوات المصرية. وهو ما يجعلنا نتحمس لمتابعة عدد من المسلسلات المختلفة على كبرى القنوات المصرية.

الصحفية الاردنية رنا حداد المسلسلات المصرية شهر رمضان رمضان القوانين حداد الصحفية المسلسل المصري الرمضاني

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