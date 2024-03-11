الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. انطلاقة قوية لـ"الحشاشين" فى الحلقة الأولى

جريدة الدستور

حظيت الحلقة الأولى من مسلسل "الحشاشين" باهتمام كبير من الجمهور، حملت الحلقة عنوان "العهد" وركزت على الأساس الفكري لجماعة الحشاشين.


تميزت الحلقة بالإبهار والمتعة في الصورة والسرد، وقدمت لمحة تاريخية عن الفترة التي ظهرت فيها جماعة الحشاشين.

ومن المشهد الأول كان الإبهار والمتعة في الصورة والسرد رفيقة للأحداث، وأعطي المسلسل لمحة تاريخية من خلال راو يروي أبعاد الفترة التاريخية التي ظهرت فيها جماعة الحشاشين.

ثم انتقلت الأحداث إلى قلعة "الموت" معقل جماعة الحشاشين، وقدوم رسول من ملك فرنسا لطلب إخضاعهم له.

فكان رد حسن الصباح أن أشار إلى أحد أتباعه وقال له بماذا تفدي الدعوة، فرد عليه تابعه بروحي، ثم ذهب وألقى بنفسه من فوق القلعة وهو يقول "روحي فداء صاحب مفتاح الجنة".

تدور أحداث المسلسل في القرن الحادي عشر بشمال بلاد فارس، يتناول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، ويركز على شجاعة الفدائيين وإخلاصهم المطلق.
يضم المسلسل نخبة من نجوم الفن العربي، مثل كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، وإسلام جمال.
من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.
 

يُتوقع أن يكون مسلسل "الحشاشين" من أفضل مسلسلات رمضان 2024، سيحظى باهتمام كبير من الجمهور العربي.
 

مسلسل الحشاشين الحشاشين موعد عرض الحشاشين موعد عرض مسلسل الحشاشين موعد اعادة مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين موعد عرض مسلسل كريم عبدالعزيز مسلسل كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز قنوات عرض الحشاشين قنوات عرض مسلسل الحشاشين موعد مسلسل الحشاشين الحلقة الاولي من الحشاشين الحشاشين الحلقة الاولي الحشاشين الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل الحشاشين الحلقة الاولي من مسلسل الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل الحشاشين.. رد غير متوقع من حسن الصباح على رسالة ملك فرنسا

مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى يتصدر ترند X.. والجمهور: عودة قوية للدراما التاريخية

الأكثر قراءة

رعب فى استاد الإسكندرية بعد سقوط أحمد رفعت فى مباراة فيوتشر والاتحاد

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل.. قتيل ومصابون بغارات إسرائيلية قرب بعلبك شرقى لبنان

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 1

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها