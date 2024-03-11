مسلسلات رمضان 2024.. انطلاقة قوية لـ"الحشاشين" فى الحلقة الأولى

حظيت الحلقة الأولى من مسلسل "الحشاشين" باهتمام كبير من الجمهور، حملت الحلقة عنوان "العهد" وركزت على الأساس الفكري لجماعة الحشاشين.



تميزت الحلقة بالإبهار والمتعة في الصورة والسرد، وقدمت لمحة تاريخية عن الفترة التي ظهرت فيها جماعة الحشاشين.

ومن المشهد الأول كان الإبهار والمتعة في الصورة والسرد رفيقة للأحداث، وأعطي المسلسل لمحة تاريخية من خلال راو يروي أبعاد الفترة التاريخية التي ظهرت فيها جماعة الحشاشين.

ثم انتقلت الأحداث إلى قلعة "الموت" معقل جماعة الحشاشين، وقدوم رسول من ملك فرنسا لطلب إخضاعهم له.

فكان رد حسن الصباح أن أشار إلى أحد أتباعه وقال له بماذا تفدي الدعوة، فرد عليه تابعه بروحي، ثم ذهب وألقى بنفسه من فوق القلعة وهو يقول "روحي فداء صاحب مفتاح الجنة".

تدور أحداث المسلسل في القرن الحادي عشر بشمال بلاد فارس، يتناول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، ويركز على شجاعة الفدائيين وإخلاصهم المطلق.

يضم المسلسل نخبة من نجوم الفن العربي، مثل كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، وإسلام جمال.

من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.



يُتوقع أن يكون مسلسل "الحشاشين" من أفضل مسلسلات رمضان 2024، سيحظى باهتمام كبير من الجمهور العربي.

