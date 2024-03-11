مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى يتصدر ترند X.. والجمهور: عودة قوية للدراما التاريخية

مسلسلات رمضان 2024

تصدر مسلسل الحشاشين ترند منصة X بعد دقائق من عرض أولى حلقاته على شاشة قناة DMC، والذى يجسّد خلاله الفنان كريم عبد العزيز دور البطولة لأحد الشخصيات التاريخية الشهيرة فى القرن الحادى عشر.

مسلسل الحشاشين يتصدر ترند X

وتفاعل المتابعين مع أحداث مسلسل الحشاشين التى تتناول أحداث ظهور طائفة الحشاشين التى أسسها حسن الصباح، بداية من نشأته وفترة شبابه وتشابكها مع تطورات الأحداث السياسية والعسكرية والاجتماعية أنذاك، وعبر متابعون عن سعادتهم بالعودة القوية للدراما التاريخية، وتقديمها بشكل سهل وسلس دون تعقيدات.

وأشاد أخرون بمستوي الإخراج وتصوير المشاهد التى اتسمت بقدر عال من الجودة والدقة بما يتناسب مع طبيعة الحقبة الزمنية التى تدور حولها أحداث مسلسل الحشاشين.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي ـ، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

يعرض مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز يوميًا بشكل حصرى على شاشة فضائية dmc، فى تمام الساعة 9:15 مساءًا، لمدة ساعة، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ويعاد عرض الحلقة فى الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15 مساء، ويجسد “عبد العزيز” شخصية حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين.

أحداث مسلسل كريم عبد العزيز

يؤرخ مسلسل الحشاشين لحقبة زمنية تعود إلى القرن الـ11 وتحديدًا عام 1105 م، وتدور أحداثه حول رحلة صعود حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، أحد أخطر الحركات المنتمية للمذهب الشيعي، واستخدم أفكار مغلوطة لجذب أتباعه وإقناعهم أتباعه بتبرير جرائمهم.