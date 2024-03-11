الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين وقنوات ومواعيد العرض

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024.. تزايد معدلات البحث عبر محرك “جوجل” عن قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الاولى، وتتناول أحداث المسلسل رحلة صعود أحد أخطر الشخصيات التاريخية فى الدولة الإسلامية والذى استطاع أن يكون نقطة تحول فى تاريخ الصراع على الحكم ونواه ظهور الفكر المتطرف الإرهابى القائم على الصراع المسلح.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

تعد قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبد العزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى فى الساعة التاسعة والربع بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة، إلا أن مواعيد المسلسلات قد تتأخر قليلًا عن الجدول الزمنى المحدد بسبب الإعلانات، ويتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى إعادة فى تمام الساعة 4:15 مساءًا، و1:45 صباحًا.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى بطولة كريم عبدالعزيز

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين ومن هو مؤلفه؟

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 1

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى بطولة كريم عبد العزيز

أحداث الحلقة الأولى من الحشاشين 

تتناول أحدث الحلقة الأولى من الحشاشين، السنوات الأخيرة من عهد الدولة الفاطمية الشيعية فى مصر والمغرب، والتى تزامن مع ظهور العديد من الحركات والجماعات التى كان من أخطرها جماعة تزعمها حسن الصباح وهى ما عرفت بعد ذلك بفرقة الحشاشين والتى تعنى القتل غدرًا أو القاتل المحترف المأجور.

ويظهر الفنان كريم عبد العزيز فى أولى مشاهد مسلسل الحشاشين فى دور القائد العسكرى حسن الصباح زعيم فريق الحشاشين وسط حشود وحصون عملاقة عسكرية، حيث تمت تصوير المشاهد فى مواقع حقيقية فى عدة دول على مستوي 3 قارات.

أبطال مسلسل الحشاشين 

ويضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

قصة المسلسل تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، وأخرجه بيتر ميمي، واستغرق تصويره عامين، وكان من المقرر عرضه في رمضان العام الماضي، وتم تأجيله للعرض هذا العام بسبب تصوير مشاهد من المسلسل في مالطا وكازاخستان.

مسلسل الحشاشين الحشاشين موعد عرض الحشاشين موعد عرض مسلسل الحشاشين موعد اعادة مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين موعد عرض مسلسل كريم عبدالعزيز مسلسل كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز قنوات عرض الحشاشين قنوات عرض مسلسل الحشاشين موعد مسلسل الحشاشين الحلقة الاولي من الحشاشين الحشاشين الحلقة الاولي الحشاشين الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل الحشاشين الحلقة الاولي من مسلسل الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it أحداث الحلقة الأولى من الحشاشين

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى بطولة كريم عبد العزيز

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الثانية

الأكثر قراءة

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

لا تهاون ولا مغامرات.. كيف تخوض مصر معركة «تجنب المعركة»؟

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8

طلب غريب من حسام حسن قبل المشاركة فى دورة الإمارات الودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها