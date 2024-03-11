مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين وقنوات ومواعيد العرض

مسلسلات رمضان 2024.. تزايد معدلات البحث عبر محرك “جوجل” عن قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الاولى، وتتناول أحداث المسلسل رحلة صعود أحد أخطر الشخصيات التاريخية فى الدولة الإسلامية والذى استطاع أن يكون نقطة تحول فى تاريخ الصراع على الحكم ونواه ظهور الفكر المتطرف الإرهابى القائم على الصراع المسلح.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

تعد قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبد العزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى فى الساعة التاسعة والربع بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة، إلا أن مواعيد المسلسلات قد تتأخر قليلًا عن الجدول الزمنى المحدد بسبب الإعلانات، ويتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى إعادة فى تمام الساعة 4:15 مساءًا، و1:45 صباحًا.

أحداث الحلقة الأولى من الحشاشين

تتناول أحدث الحلقة الأولى من الحشاشين، السنوات الأخيرة من عهد الدولة الفاطمية الشيعية فى مصر والمغرب، والتى تزامن مع ظهور العديد من الحركات والجماعات التى كان من أخطرها جماعة تزعمها حسن الصباح وهى ما عرفت بعد ذلك بفرقة الحشاشين والتى تعنى القتل غدرًا أو القاتل المحترف المأجور.

ويظهر الفنان كريم عبد العزيز فى أولى مشاهد مسلسل الحشاشين فى دور القائد العسكرى حسن الصباح زعيم فريق الحشاشين وسط حشود وحصون عملاقة عسكرية، حيث تمت تصوير المشاهد فى مواقع حقيقية فى عدة دول على مستوي 3 قارات.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

قصة المسلسل تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، وأخرجه بيتر ميمي، واستغرق تصويره عامين، وكان من المقرر عرضه في رمضان العام الماضي، وتم تأجيله للعرض هذا العام بسبب تصوير مشاهد من المسلسل في مالطا وكازاخستان.