الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين شهدت استعراض نشأة حسن الصباح صغيرًا، الذى أصبح بعد ذلك شخصية تاريخية لعبت أدوارا مؤثرة فى تاريخ الدولة الإسلامية فى القرن الحادى عشر، حيث أدى دور الشخصية الطفل عمر عيسي فى الحلقة الأولى من المسلسل.

الحلقة الأولى مسلسل الحشاشين.. والدة حسن الصباح تعلمه الحروف النورانية وامرأة من العالم الآخر تنقذه من الموت

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين، وقنوات العرض، وتفاصيل المسلسل.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين

واتسمت طفولة حسن الصباح بالنبوغ والفراسة بصورة كبيرة، إلى حد جعله يستطيع معرفة بواطن الأمور والأشخاص وغيره مما لا يعرفه غيره، ما جعل الأطفال يخافون منه، وحرصت عايدة فهمي والدة الصباح على تعريف الابن بالحروف النورانيه وأن يتعلمها ويعيها جيدًا.

وفى رحلته لتعلم الحروف النوارية فى إحدى الليالي القمرية، غادر حسن الصباح منزله إلى الخارج ليجد الأطفال يطاردونه ليقع في بئر، ثم تنجده امرأة من عالم آخر ترمي له حبل وتخبره بأن يختار العيش في الظلام على النور بقية حياته وألا يخاف من الموت أبدًا.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

يعرض مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز اليوم على شاشة فضائية dmc، فى تمام الساعة 9:15 مساءً، لمدة ساعة، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ويعاد عرض الحلقة فى الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15 مساء، ويجسد “عبد العزيز” شخصية حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين.

قصة مسلسل الحشاشين

تعود أحداث مسلسل الحشاشين إلى القرن الـ11 وتحديدًا عام 1105 م، وتدور أحداثه حول رحلة صعود حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، أحد أخطر الحركات المنتمية للمذهب الشيعي، واستخدم أفكار مغلوطة لجذب أتباعه وإقناعهم أتباعه بتبرير جرائمهم.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي ـ، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.