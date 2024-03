مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 2

انطلقت مساء أمس أولى حلقات مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي وذلك على قناة "أون" وعبر منصة "واجهة"، حققًا حالة نجاح جماهيري كبير منذ اللحظة الأولى لعرض العمل الرمضاني الجديد، الذي يروي قصة شاب تعرض والده للقتل ويحاول أن يبحث عن قاتله.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل أحمد العوضي الحلقة 2

المسلسل يُعرض في الحلقة الثانية على قناة ON وON Drama. يُعرض على قناة ON في الساعة الثانية عشر صباحًا ويُكرر لأول مرة في تمام الساعة الخامسة والربع صباحًا، ويُعرض في الاعادة الثانية الساعة 11:30 صباحًا. أما على قناة ON Drama، فيُعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً ويعاد في الساعة 3 فجرًا والساعة 12 منتصف الليل في اليوم التالي.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل حق عرب الحلقة 1

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "حق عرب"، القبض على أحمد العوضي، الذي يقدم شخصية عرب السويركي بسبب خناقة شديدة، إلا أنه خرج بعد تنازل الآخرين عن المحضر.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل حق عرب الحلقة الثانية

يعرض المسلسل على قناة أون وأون دراما ومنصة واتش ات طوال ايام شهر رمضان.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه وعندما يلتقي بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ مليء بالأحداث.

ابطال مسلسل حق عرب

الحلقة الثانية من حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.