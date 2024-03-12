فتحي عبدالوهاب عن تعاونه مع أحمد عيد بمسلسل "الحشاشين": "ده شقاوة قديمة"

يتعاون النجم فتحي عبد الوهاب مع النجم أحمد عيد في مسلسل “الحشاشين” بطولة الفنان كريم عبد العزيز والمعروض حاليا ضمن الموسم الرمضاني عبر قنوات DMC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

ونشر فتحي عبد الوهاب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورتان تجمعانه بالفنان أحمد عيد، الأولى من كواليس مسلسل “الحشاشين”، والثانية من فيلم “فيلم ثقافي”، والذي قدماه سويا في بداية مشوارهم الفني عام 2000.

وعلق فتحي عبد الوهاب على صورة مع الفنان أحمد عيد قائلا، “ده شقاوة قديمة ده”، وانهالت التعليقات على المنشور من جمهور عبد الوهاب ومحبي الفنان أحمد عيد، مقدمين التهنئة لهم على مسلسل “الحشاشين” وتذكروا ذكريات فيلم “فيلم ثقافي”.

أبطال وصناع مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

يعرض مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز يوميًا بشكل حصرى على شاشة فضائية dmc، فى تمام الساعة 9:15 مساءً، لمدة ساعة، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ويعاد عرض الحلقة فى الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15 مساء، ويجسد “عبدالعزيز” شخصية حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين.

أحداث مسلسل كريم عبدالعزيز

يؤرخ مسلسل الحشاشين لحقبة زمنية تعود إلى القرن الـ11 وتحديدًا عام 1105م، وتدور أحداثه حول رحلة صعود حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، أحد أخطر الحركات المنتمية للمذهب الشيعي، واستخدم أفكارا مغلوطة لجذب أتباعه وإقناع أتباعه بتبرير جرائمهم.



وتنتمي فرقة الحشاشين إلى الطائفة الإسماعيلية الباطنية التي يصفها المؤرخ محمد عبدالله عنان، بأنها أعظم جمعية سرية ثورية عرفها الاسلام، ولبثت زهاء قرن ونصف تبث الرعب في الدول الاسلامية من فارس إلى الشام واستطاعت أن تحشد جموع البسطاء والدهماء باسم الدين لتحقيق أغراض سياسية.