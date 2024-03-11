الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. نصائح رضوى الشربيني في مسلسل الكبير أوي 8

رحمة أحمد
رحمة أحمد

زاد البحث عن أولى حلقات مسلسل الكبير أوي 8 والذي ينافس فيه الفنان أحمد مكي في الموسم الرمضاني الحالي و يتابعه عدد كبير من الجمهور حيث تعد الوجبة الكوميدية التي يفضلها المشاهدين أثناء الإفطار.

مربوحة تتعهد بتنفيذ نصائح رضوى الشربيني في الكبير أوي 8

 

مع بداية الحلقة الأولى من الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي أكدت مربوحة والتي تقوم بدورها الفنانة رحمة أحمد بإعلانها إنها ستقوم بتنفيذ كل نصائح الإعلامية رضوى الشربيني في التعامل مع زوجها.

جاء ذلك بعد أن أعلن الكبير الذي يجسد دوره النجم أحمد مكي عن رفضه أن يتم الاحتفال بشم النسيم في الدوار أو خارجه، وذلك بعد أن اجربته على الاستيقاظ من النوم ليحتفل معها والخروج من المنزل، فردت عليه قائلة "متزعليش يا مربوحة..ابسطي نفسك بنفسك، أقتضي بكلام رضوي الشربيني". 

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مسلسل الكبير أوي 8 

وينقسم الجزء الثامن إلى "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

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قنوات عرض مسلسل الكبير أوى 8

 

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عبر قناة on العامة وقناة on drama بالإضافة إلى منصة watch it، ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 بطولة النجم أحمد مكي يوميا في تمام الساعة 6 وخمس دقائق، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرا مساء اليوم التالي.


أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن


مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن بطولة كل من أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهم "أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي".

 

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قائمة مسلسلات رمضان 2024

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