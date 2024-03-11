يستعد المشاهدين محبي مسلسل "الكبير أوي" لأنتظار مشاهدة الجزء الثامن، المقرر عرضه فى شهر رمضان هذا العام، بعد الاعلان عن تجهيز الجزء الثامن لأبطال المسلسل وعلى رأسهم النجم أحمد مكي.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل وأحداث مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، بطولة النجم أحمد مكي يوميا في تمام الساعة 6 وخمس دقائق بعد اذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرا مساء اليوم التالي.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

وتعرض قناة ON مسلسل الكبير أوي الجزء 8 طوال أيام شهر رمضان، بشكل حصري ، كما يعرض على منصة watch it الرقمية.

ويتوقع المشاهدين، أن يكون الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي مليئًا بالمواقف المضحكة والطريفة التي تجذب المشاهدين خلال شهر رمضان الكريم.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

وينشر "الدستور" فى التقرير التالي، تفاصيل أحداث المسلسل في الجزء الثامن للمشاهدين.

والجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي، سينقسم إلى "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، بينما يعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ويشمل مسلسل الكبير أوي 8 الفقرات الكوميدية التي تجذب المشاهدين، ويكون امتداد للمسلسل الكوميدي بقيادة النجم أحمد مكي، حين تكتشف مربوحة وهي الفنانة رحمة أحمد أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية.

ويبدأ يعاني "الكبير" وهو الفنان أحمد مكي من تغيرات حالتها المزاجية، بينما يُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويضم مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، عددًا من نجوم الفن المشهورين، وهم (أحمد مكي - رحمة أحمد - حاتم صلاح - محمد سلام - بيومي فؤاد ).