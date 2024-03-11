موعد الحلقة الأولى من مسلسل نور والكوكب السعيد

تقدم المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل نور والكوكب السعيد والذى تدور أحداثه حول الدعوة لعالم جديد خالٍ من العنف والكراهية والصراعات وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى للارتقاء بالذوق العام والفن الراقى الذى يمحو القبح والإسفاف من حياتنا.

يشارك في المسلسل 4 أبطال رئيسيين، يتكاتفون لمواجهة خطر كبير يهدد كوكب الأرض.

موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 1

ياتي موهد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد على القناة الأولى المصرية الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

يضم المسلسل نخبة من نجوم الأداء الصوتي، منهم ويزو، أحمد جمال سعيد، لقاء سويدان، نور قدري، شيماء شعلان، شكران حسين.

أغنية تتر مسلسل نور والكوكب السعيد

يغني تتر البداية الفنان مصطفى قمر، بينما تؤلفه نهى عباس، ويكتب كلماته عبدالمنعم حسين، ويخرجه إذاعيا خالد عبده، ويخرجه تلفزيونيا محمد ضاحي.

عدد حلقات مسلسل نور والكوكب السعيد

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وكل 3 حلقات تُمثل حكاية مستقلة، وتنتهي بأغنية يغنيها كورال أطفال، وتهدف حلقات المسلسل إلى التوعية بالقضايا المختلفة، وإثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ لأن طفل اليوم هو صانع قرار المستقبل.

يتعاون هؤلاء الأبطال معًا في مهمة إنقاذ كوكب الأرض من الطاقة السلبية المنبعثة منه، والتي يتضح أنها تنتج عن المخاطر التي يتعرض لها الكوكب، والتي أصابته بكوارث كما أصابت الكثير من سكانه بالتعاسة، وخاصة الأطفال، مشيرًا إلى أنه من خلال مغامرات مشوقة ينجح أبطال المسلسل في عمليات إنقاذ متعددة

ويعرض المسلسل 10 حكايات يشتمل عليها المسلسل، وهي (حملة تبرعات، الصيد الجائر، تلوث الشواطئ، حرائق الغابات، استخدام الأطفال في الحروب، الهجرة غير الشرعية، مخاطر الألعاب الإلكترونية، مخاطر الحروب، خطف الأطفال، الأغاني العشوائية)

المسلسل من تأليف د.نهى عباس، وسيناريو عمرو الطاروطي، وأشعار عبدالمنعم حسين، وإنتاج تنفيذي شركة ماتريكس، وإخراج محمد ضاحي، ويقوم بالأداء الصوتي للمسلسل مجموعة من الفنانين، أبرزهم ويزو، أحمد جمال سعيد، نور قدري، شكران حسين، شيماء شعلان، لقاء سويدان، ويقدم تتر المسلسل المطرب والفنان مصطفى قمر، من كلمات محيي حوار، وألحان مصطفى قمر، والموسيقى التصويرية والأغاني في الحلقات، ألحان وتوزيع إبراهيم الطرابيشي، وغناء كورال أطفال