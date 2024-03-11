الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد الحلقة الأولى من مسلسل نور والكوكب السعيد

نور والكوكب السعيد
نور والكوكب السعيد

تقدم المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل نور والكوكب السعيد والذى تدور أحداثه حول الدعوة لعالم جديد خالٍ من العنف والكراهية والصراعات وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى للارتقاء بالذوق العام والفن الراقى الذى يمحو القبح والإسفاف من حياتنا.

يشارك في المسلسل 4 أبطال رئيسيين، يتكاتفون لمواجهة خطر كبير يهدد كوكب الأرض.

موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 1

ياتي موهد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد على القناة الأولى المصرية الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

يضم المسلسل نخبة من نجوم الأداء الصوتي، منهم ويزو، أحمد جمال سعيد، لقاء سويدان، نور قدري، شيماء شعلان، شكران حسين.

أغنية تتر مسلسل نور والكوكب السعيد

يغني تتر البداية الفنان مصطفى قمر، بينما تؤلفه نهى عباس، ويكتب كلماته عبدالمنعم حسين، ويخرجه إذاعيا خالد عبده، ويخرجه تلفزيونيا محمد ضاحي.

نهي عباس عن "نور والكوكب السعيد": ندعو فيه لكوكب خالي من العنف والحرب والدمار

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تروج للأنيميشن "نور والكوكب السعيد"

عدد حلقات مسلسل نور والكوكب السعيد

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وكل 3 حلقات تُمثل حكاية مستقلة، وتنتهي بأغنية يغنيها كورال أطفال، وتهدف حلقات المسلسل إلى التوعية بالقضايا المختلفة، وإثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ لأن طفل اليوم هو صانع قرار المستقبل.

يتعاون هؤلاء الأبطال معًا في مهمة إنقاذ كوكب الأرض من الطاقة السلبية المنبعثة منه، والتي يتضح أنها تنتج عن المخاطر التي يتعرض لها الكوكب، والتي أصابته بكوارث كما أصابت الكثير من سكانه بالتعاسة، وخاصة الأطفال، مشيرًا إلى أنه من خلال مغامرات مشوقة ينجح أبطال المسلسل في عمليات إنقاذ متعددة

ويعرض المسلسل 10 حكايات يشتمل عليها المسلسل، وهي (حملة تبرعات، الصيد الجائر، تلوث الشواطئ، حرائق الغابات، استخدام الأطفال في الحروب، الهجرة غير الشرعية، مخاطر الألعاب الإلكترونية، مخاطر الحروب، خطف الأطفال، الأغاني العشوائية)

المسلسل من تأليف د.نهى عباس، وسيناريو عمرو الطاروطي، وأشعار عبدالمنعم حسين، وإنتاج تنفيذي شركة ماتريكس، وإخراج محمد ضاحي، ويقوم بالأداء الصوتي للمسلسل مجموعة من الفنانين، أبرزهم ويزو، أحمد جمال سعيد، نور قدري، شكران حسين، شيماء شعلان، لقاء سويدان، ويقدم تتر المسلسل المطرب والفنان مصطفى قمر، من كلمات محيي حوار، وألحان مصطفى قمر، والموسيقى التصويرية والأغاني في الحلقات، ألحان وتوزيع إبراهيم الطرابيشي، وغناء كورال أطفال

نور والكوكب السعيد المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل أبرز مسلسلات رمضان 2024 مواعيد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد تتر مسلسل نور والكوكب السعيد عدد حلقات مسلسل نور والكوكب السعيد

مواد متعلقة

نهي عباس عن "نور والكوكب السعيد": ندعو فيه لكوكب خالي من العنف والحرب والدمار

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل| 50 جنيها تراجع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين في أول أيام رمضان

المجاعة تفتك بسكان غزة.. الاحتلال يمارس انتهاكات وحشية بحق الفلسطينيين فى رمضان

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها