الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 1

موعد عرض مسلسل الكبير
موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 1

بدأت قنوات on drama، وقناة on ، الفضائية،عرض برومو مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، استعدادا لعرض أولى حلقات المسلسل في اولى ايام شهر رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8

وبالتزامن مع أول يوم رمضان 2024 تزداد معدلات البحث عن موعد عرض مسلسل الكبير اوي الحلقة 1 على قناة ON و ON drama .

ويأتي موعد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الاولى، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 1

لتعرض القنوات حلقة والإعادة الأولى في الساعة الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

موعد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن على ON

 

 قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8

ومع بدء اليوم الأول من شهر رمضان المعظم 2024، بدأ المشاهدون يبحثون عن  قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، عبر محركات البحث جوجل، لما يسبب حاله من الكوميديا تسببت فى تعلق المشاهدين به للموسم الثامن على التالي، ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it

 

 

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الكبير أوي 8 وبيت الرفاعي.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان عبر قناة ON الفضائية

 

ويقدم “الدستور” للمشاهدين فى التقرير التالي، أحداث مسلسل الكبير أوي 8، وما يدور حوله من احداث:

  • سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار.
  • تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين
  • يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

 

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

 

حيث يضم مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

أحمد مكي 

رحمة أحمد 

حاتم صلاح 

محمد سلام 

بيومي فؤاد

 هؤلاء الأبطال بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

جدير بالذكر، أن المسلسل لاقي اعجاب كبير من المشاهدين خلال ال7 اجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن. 

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