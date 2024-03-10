"التعليم" ترسل خطايا للمديريات بشأن تدريب معلمي رياضيات المرحلة الإعدادية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطايا لجميع المديريات التعليمية، بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن تدريب معلمي الرياضيات المرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية بجميع المحافظات بداية من اليوم الأحد الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٤، داخل قاعات الفيديو كونفرانس.

وجاء نص الخطاب كالتالي: "ضرورة التنبيه على معلمي مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي وموجهي الرياضيات للمرحلة الإعدادية وموجه أول الرياضيات بالإدارات التعليمية وموجه عام المحافظة لمادة الرياضيات بضرورة التواجد داخل قاعات الفيديو كونفرانس بمديريتكم يوم الأحد الموافق ١٠ / ٣ / ٢٠٢٤ الساعة العاشرة صباحًا لحضور التدريب على الدائرة والموجه من (مستشار الرياضيات) بديوان عام الوزارة لهذه الفئة وذلك للأهمية".