الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

خطاب مهم من التعليم بشأن الصرف لحالات التربية الخاصة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، مؤكدة أنه نظرًا لما تلاحظ من قيام بعض مسئولي شئون الطلبة بإحدى المديريات التعليمية من تعميم تعليمات خاطئة خاصة بالصرف لحالات التربية الخاصة دون مراعاة الدقة في تنفيذ التعليمات الصادرة من الوزارة الأمر الذي أثار بلبلة بين أولياء الأمور على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم في خطابها الصادر: “الصرف لأصحاب الهمم يتم فى ضوء الأبحاث الاجتماعية المعدة في ضوء الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 2023 وأن يكون طالب الصرف من الفئات الفقيرة والمحتاجة حيث إنهم ليسوا مشتركين في الصندوق وغير مسددين الاشتراك في الصندوق حيث أنهم معفيين من سداد المصروفات الدراسية وكذا طلاب الدمج لا يستحقون صرف الاعانة من الصندوق إلا بكارنيه الخدمات المتكاملة ويكون من الفئات الفقيرة والمحتاجة للإعانة حيث إنها إعانة تصرف من الصندوق دون اشتراك للمحتاجين فقط وليس لكل التربية الفكرية أو الدمج”.

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وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية الأبحاث الاجتماعية الطلبة أولياء الأمور التربية

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