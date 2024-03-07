جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي العام 2024 لجميع الشعب، ارتفعت معدلات البحث، عبر محركات البحث جوجل من الطلبة والطالبات، وأولياء الأمور، والمعلمين، وذلك تزامنا مع اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة، من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الصف الثالث الثانوي العام 2024

وفقا للجدول الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 22 يونيو 2024 وتنتهي يوم 20 يوليو.

وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي العام 2024 علمي وأدبي.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي العام 2024

يوم 22 يونيو يبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 للمواد الأساسية، حيث حرصت الوزارة أثناء وضع جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024، على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة.

امتحانات الثانوية العامة للمواد التي لا تضاف للمجموع، تعقد يوم 10 يونيو قبل عيد الأضحى المبارك، حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة، وذلك قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل، وكذلك لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

وراعى جدول امتحانات الثانوية العامة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة، وجاء كالتالي:

أولآ: المواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية): من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 صباحًا، (التربية الوطنية): من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا، يوم الاثنين 10/6/2024.

ومادة (الاقتصاد): من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 صباحًا، ومادة (الإحصاء): من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا، يوم الأربعاء 12/6/2024.

ومن يوم السبت 15/6/2024 إلى يوم الخميس 20/6/2024، تعقد إجازة عيد الأضحى 2024، ويتوقف جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

اللغة العربية يوم السبت 22/6/2024.

اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 25/6/2024.

اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 25/6/2024

جدول امتحانات شعبة أدبي

التاريخ يوم السبت 29/6/2024

الجغرافيا يوم السبت 6/7/2024

علم النفس والاجتماع يوم الأربعاء 10/7/2024

الفلسفة والمنطق يوم الأربعاء 17/7/2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

الفيزياء يوم السبت 29/6/2024

الكيمياء يوم السبت 6/7/2024:

الجيولوجيا والعلوم البيئية يوم الأربعاء 10/7/2024

الأحياء يوم الأربعاء 17/7/2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

الفيزياء يوم السبت 29/6/2024

الكيمياء يوم السبت 6/7/2024

الجبر والهندسة الفراغية يوم الأربعاء 10/7/2024

التفاضل والتكامل يوم السبت 13/7/2024

الاستاتيكا يوم الأربعاء 17/7/2024