جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بشعبتيها
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل بتلك الكلمات الدلالية، من الطلبة والطالبات بالثانوية العامة وأولياء أمورهم والمعلمين، وذلك تزامنًا مع اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التعليم لجدول الامتحانات.
ويرصد "الدستور"، في التقرير التالي تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.
جدول امحتانات الثانوية العامة 2024
أولآ: المواد غير المضافة للمجموع
التربية الدينية: من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 صباحًا.
التربية الوطنية: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا، يوم الاثنين 10/6/2024
الاقتصاد: من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 صباحًا.
الإحصاء: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا، يوم الأربعاء 12/6/2024
إجازة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، من يوم السبت 15/6/2024 إلى يوم الخميس 20/6/2024، إجازة عيد الأضحى 2024.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024
اللغة العربية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم السبت 22/6/2024.
اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم الثلاثاء 25/6/2024.
اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم الثلاثاء 25/6/2024
جدول امتحانات شعبة أدبي
التاريخ (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم السبت 29/6/2024
الجغرافيا (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم السبت 6/7/2024
علم النفس والاجتماع (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم الأربعاء 10/7/2024
الفلسفة والمنطق (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا) يوم الأربعاء 17/7/2024
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم
الفيزياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم السبت 29/6/2024
الكيمياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم السبت 6/7/2024:
الجيولوجيا والعلوم البيئية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم الأربعاء 10/7/2024
الأحياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم الأربعاء 17/7/2024
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة
الفيزياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم السبت 29/6/2024
الكيمياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم السبت 6/7/2024
الجبر والهندسة الفراغية (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا)، يوم الأربعاء 10/7/2024
التفاضل والتكامل (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا)، يوم السبت 13/7/2024
الاستاتيكا (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا)، يوم الأربعاء 17/7/2024