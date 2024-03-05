جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بشعبتيها

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل بتلك الكلمات الدلالية، من الطلبة والطالبات بالثانوية العامة وأولياء أمورهم والمعلمين، وذلك تزامنًا مع اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التعليم لجدول الامتحانات.

ويرصد "الدستور"، في التقرير التالي تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

جدول امحتانات الثانوية العامة 2024



أولآ: المواد غير المضافة للمجموع



التربية الدينية: من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 صباحًا.

التربية الوطنية: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا، يوم الاثنين 10/6/2024



الاقتصاد: من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 صباحًا.

الإحصاء: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا، يوم الأربعاء 12/6/2024



إجازة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، من يوم السبت 15/6/2024 إلى يوم الخميس 20/6/2024، إجازة عيد الأضحى 2024.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024



اللغة العربية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم السبت 22/6/2024.



اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم الثلاثاء 25/6/2024.

اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم الثلاثاء 25/6/2024

جدول امتحانات شعبة أدبي

التاريخ (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم السبت 29/6/2024



الجغرافيا (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم السبت 6/7/2024

علم النفس والاجتماع (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم الأربعاء 10/7/2024



الفلسفة والمنطق (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا) يوم الأربعاء 17/7/2024



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

الفيزياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم السبت 29/6/2024

الكيمياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم السبت 6/7/2024:

الجيولوجيا والعلوم البيئية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم الأربعاء 10/7/2024

الأحياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم الأربعاء 17/7/2024



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

الفيزياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم السبت 29/6/2024

الكيمياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)، يوم السبت 6/7/2024

الجبر والهندسة الفراغية (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا)، يوم الأربعاء 10/7/2024



التفاضل والتكامل (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا)، يوم السبت 13/7/2024

الاستاتيكا (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا)، يوم الأربعاء 17/7/2024