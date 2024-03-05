تامر شوقي: جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 "بشرة خير" للطلاب

قال الخبير التربوي، الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 "بشرة خير" للطلاب هذا العام، وهو الجدول الأفضل مقارنة بجداول الأعوام السابقة التي أثارت العديد من المشكلات لدى الطلاب وأولياء الأمور وخاصة في شعبة رياضة.

ملاحظات جدول امتحانات الثانوية العامة

وأكد الخبير التربوي أنه يمكن ملاحظة ما يلي:

1- أخذ في الاعتبار شكاوى الطلاب وأولياء الأمور خلال الأعوام السابقة.

2- حقق تكافؤ الفرص بين طلاب الشعب الثلاثة من حيث الفواصل الزمنية بين كل مادة وأخرى.

3- التزم الجدول بالموعد المسبق لبدء الامتحانات الاساسية الذى أعلنت عنه الوزارة مما حقق الاستقرار لدى الطلاب وأولياء الأمور.



4- فصل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع عن الامتحانآت الاساسية مما يتيح للطالب وضع خطط المراجعة لتلك المواد دون تشتت أو تداخل.

5- مراعاة ألا يزيد عدد الامتحانات عن امتحانين فقط كل أسبوع مما يتيح الوقت الكافي للمراجعة الفعالة لتلك المواد.

6- ثبت الفترة الزمنية قبل امتحان اللغة الاجنبية الأولى بين طلاب الشعب الثلاثة بينما كان في العام الماضى لم يراعي ذلك وكان يتيح عدد أيام أكبر لشعبتي العلوم والأدبي للاستعداد، بينما لم يحقق ذلك لشعبة رياضة، ما أوقع نوع من عدم التكافؤ.



7- أرجأ احد امتحانات شعبة الرياضة (الديناميكا ) لما بعد انتهاء الامتحانات بدلا من وضعها في داخل الجدول مما يتيح للطالب فرصة أكبر للاستعداد له، كما اتاح أيام كافية قبل وبعد امتحان مادة التفاضل والتكامل تصل إلى 3 أيام، ما يتيح الراحة والوقت للطالب.

التعليم تعلن جدول امتحانات الثانويه العامه 2024 رسميا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس الإثنين، جدول امتحانات الثانوية العامة بعد اعتماده من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.