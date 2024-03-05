خبير تربوي يرصد 8 ملاحظات بجدول امتحانات الثانوية العامة 2024

علق الخبير التربوي، الدكتور عاصم حجازي، على ترتيب المواد بجدول اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024، بعد اعتماده رسميًا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم أمس.

ملاحظات جدول امتحانات الثانوية العامة

وقال الخبير التربوي، إن هناك عدد من الملاحظات المهمة على جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤، ومن أهمها:

أولآ: طرحه في وقت مبكر قبل الامتحانات بفترة كبيرة لطمأنة الطلاب ومساعدتهم في التخطيط وتنظيم الوقت استعدادا للامتحانات.

ثانيآ: التزمت الوزارة بما أعلنته مسبقا من البدء في الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع يوم ١٠/ ٦ ثم البدء بالمواد المضافة للمجموع بعد أجازة عيد الأضحى ٢٢/ ٦.

ثالثا: وجود فواصل زمنية كافية بين كل مادة والتي تليها

رابعا: مراعاة الالتزام بالزمن الكلي للاختبار وفقا لطبيعة كل مادة

خامسا: ترتيب المواد في الجدول وفقا لمستوى السهولة والصعوبة بدءا من الأسهل إلى الأصعب

سادسا: الجدول بصفة عامة متوافق إلى حد كبير مع تفضيلات الطلاب

سابعا: طرح الجدول مبكرا بالإضافة إلى فوائده التي ذكرناها بالنسبة للطلاب فإنه يتيح للوزارة التفرغ للمهام الأخرى المرتبطة بالامتحانات من حيث إعداد الأسئلة ومراجعتها والتأكد من وضوحها ودقتها وجودتها وتنظيم اللجان وغير ذلك من الأمور المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.

ثامنا: مراعاة التكافؤ بين الشعب الثلاث حيث إن ترتيب المواد في الشعب الثلاث يسير وفقا لرؤية واحدة ووفقا لمعايير ثابتة.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

واستهدف الاجتماع، طرح مناقشة حول جدول امتحانات الثانوية العامة باعتبار اتحاد طلاب مصر الأكثر صلة بالثانوية العامة وطمأنتهم بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، مؤكدا أن الوزارة حريصة على مصلحة الطالب في المقام الأول.

وأكد الوزير أن الجدول يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

كما أوضح الدكتور رضا حجازي، أن الجدول يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم الإثنين 10 يونيو المقبل، حتى يتاح للطلاب فرصة اجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 22 يونيو المقبل.