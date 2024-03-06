الأربعاء 06 مارس 2024
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مصر

مصادر بـ"التعليم": الانتهاء من اختبارات الشهر لصفوف النقل قبل رمضان

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تستكمل المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، عقد أول اختبار شهري بالفصل الدراسي الثاني، لصفوف النقل، للعام الدراسي الحالي 2023 – 2024، لليوم الرابع على التوالي.

وقالت مصادر، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه تم التشديد على ضرورة الانتهاء من عقد اختبارات شهر فبراير، لصفوف النقل، قبل شهر رمضان الكريم.

وأكدت المصادر، أنه تم التشديد أيضا، على ضرورة الانتهاء من تصحيح المواد أول بأول، وتابعت أن درجات تقييمات الشهور لطلاب صفوف النقل سواء بالفصل الدراسى الأول أو الثاني، تضاف لمجموع الطلاب التراكمي في نهاية كل فصل دراسي، حيث يقوم الطالب بتأدية اختبار شهر خلال الفصل الدراسى الواحد، ويتم اختيار الدرجة الأعلى من درجات الاختبارات الشهرية للطالب، وإضافتها للمجموع الكلى للفصل الدراسي.

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وأوضحت أن توزيع الدرجات فى امتحانات صفوف النقل لكل مادة خلال الفصل الدراسى الواحد تكون كالتالي: 80% لدرجة امتحان نهاية الفصل، ويتم تخصيص 10% لدرجة امتحان الشهر (أعلى درجة فى الاختبارات الشهرية)، و5% على المواظبة والانضباط، و5% على السلوك.

وأشارت الوزارة إلى أنه تشمل أسئلة الاختبار الشهرى جزئيات قصيرة تستهدف قياس نواتج التعلم وما تم تحصيله فعليًا من موضوعات، ومدى تفاعل الطلاب مع محتوى الموضوعات الدراسية، إذ يتكون الاختبار من أسئلة قصيرة اختيارية ومقالية، ويتم تقييم الطلاب فى اليوم الدراسى أثناء الحصص وتكون مدة التقييم مثل زمن الحصة الدراسية أى 45 دقيقة على أقصى تقدير.

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ولفتت إلى أنه تتم مراعاة نواتج التعلم بالدروس، وأن تغطى أسئلة الاختبار المفاهيم والمهارات المقررة على رقم الصفحة المحددة للصفوف الدراسية وحسب الوزن النسبى لهذه الموضوعات فى خطة توزيع المنهج وتقيس الأسئلة مستويات التفكير لدى التلميذ والتذكر، والفهم، والتطبيق، وحل المشكلات، والالتزام بالمصطلحات والرموز الواردة بالمقرر والبرامج المستخدمة، وتكون الأسئلة واضحة ولا تحتمل أكثر من معنى.

وأضافت الوزارة أنه تتم مراعاة عدم تكرار نفس السؤال فى الاختبار، وأن يكون الاختبار بصياغة لغوية واضحة، ودقيقة، وبسيطة وخالية من الأخطاء الإملائية وأن تكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد، وتكون الأسئلة قصيرة قدر الإمكان، وألا تقل عدد الخيارات عن ثلاثة لكل سؤال ويفضل أربعة خيارات وفى شكل عبارات قصيرة والخط مناسب، بحيث يتم اختيار نوع خط واضح سهل القراءة، وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع المدارس بضوابط وضع الأسئلة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تصحيح امتحانات الشهر من قبل المدارس وإعلان نتائج التقييم على مستوى المدرسة، وتتم إضافة الدرجات الأعلى بامتحانى فبراير ومارس إلى مجموع درجات الطالب نهاية الفصل الدراسي الثاني، مشددة على أن غياب الطالب عن امتحان الشهر يحرمه من الدرجات.

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