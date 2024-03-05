جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية

زاد البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي منذ اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجدول المنظم لسير امتحانات طلاب الشعبة العلمية والأدبية بمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية والذي جاء كما يلي:-

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الوطنية والتربية الدينية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء ومادة التاريخ.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء ومادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة ومادة الجبر والهندسة الفراغية ومادة علم النفس والاجتماع.

يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 امتحان مادة التفاضل والتكامل.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء ومادة الاستاتيكا ومادة الفلسفة والمنطق.

يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 الديناميكا.

ضوابط أسئلة امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع:

كما وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط أسئلة امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 وتم الإعلان عنها بشكل رسمي مؤخرا حيث أكدت الوزارة على ما يلي:-

تجرى امتحانات طلاب الثانوية العامة في لجان مؤمنة تماما وبشكل ورقي عبر البابل شئت.

أن تكون أسئلة امتحانات طلاب الثانوية العامة غير مضافة للمجموع الكلي موضوعية فقط (اختيار من متعدد).

أن تكون الأسئلة في امتحانات المواد المضافة للمجموع مقالية وموضوعية بنسب مختلفة.

يشترط حصول الطالب على نسب 50 % في المواد غير المضافة للمجموع.

لا تتضمن أسئلة امتحانات الثانوية العامة غير المضافة للمجموع أسئلة مقالية.

لن يتم تسليم الطلاب فيها مجلد أو ورقة المفاهيم.

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