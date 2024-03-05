عاجل.. الأحد.. المدارس الثانوية تبدأ فصل متجاوزى نسبة الغياب وهذه طريقة إعادة القيد

تبدأ المدارس الثانوية من الأحد ١٠ مارس فى فصل الطلاب الذين تجاوزوا المدة القانونية في الغياب ولن يسمح لهم بحضور امتحانات آخر العام إلا بعد إعادة القيد.

وأعلنت المدارس عن طريقة إعاده القيد وهي كالتالي:

حوالة من البريد " إعادة قيد بـ٢٥ ج" وصورة منها وصورة بطاقة ولي الأمر.

الذهاب لإدارة شئون الطلاب.

تقديم بما يفيد بقبول إعاده القيد للمدرسة.

لن يسمح لأي طالب مفصول بدخول امتحانات الشهر أو نصف العام لأن اسمه سيتم حذفه من قاعدة البيانات





اقرأ أيضًا

كان قد عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

واستهدف الاجتماع طرح مناقشة حول جدول امتحانات الثانوية العامة باعتبار اتحاد طلاب مصر الأكثر صلة بالثانوية العامة وطمأنهم بتوفير كل سبل الراحة للطلاب، مؤكدا أن الوزارة حريصة على مصلحة الطالب في المقام الأول.

وأكد الوزير أن الجدول يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب حتى تتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الجدول يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم الإثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل، حتى تتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل.

وفي هذا الإطار، قال رضا حجازي إن الوزارة حرصت خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للمراجعة قبل امتحان كل مادة، مضيفا أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية يهدف أيضا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي لضبط منظومة المرحلة الثانوية، التي جاء على رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

وشدد الوزير على أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

وأشاد اتحاد طلاب مصر بجدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي الذي يتيح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة قبل كل امتحان.

وعقب الاجتماع، اعتمد الوزير جدول امتحانات الثانوية العامة للإعلان عنه.

ومن المقرر أن تنشر الوزارة فيديو توضيحيا حول أسئلة امتحانات الثانوية العامة وآلية كتابة الطلاب البيانات بورقة إجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.