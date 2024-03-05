توجيه عاجل من وزير التعليم لواضعى أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك توجيهات من الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لواضعي امتحانات الثانوية العامة بأن تكون الامتحانات بعيدة كل البعد عن “اللف والدوران” وتكون مباشرة مع الحفاظ على نسبة المستويات العليا فى الأسئلة.

وأضافت المصادر لـ"الدستور" أن هناك تعليمات أيضًا من وزير التربية والتعليم بأن تكون إجابات المعادلات الرياضية ليست صعبة الصياغة وأن تكون فى مستوى الطالب المتوسط وكذلك فى المواد العلمية للشعبة علمى علوم.

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وأكدت المصادر أن الوزارة فى اجتماعات دائمة مع لجنة واضعى أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 لمتابعة كل جديد عقب إعلان الجدول رسميًا بالأمس.

كان عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

واستهدف الاجتماع طرح مناقشة حول جدول امتحانات الثانوية العامة باعتبار اتحاد طلاب مصر الأكثر صلة بالثانوية العامة وطمأنهم بتوفير كل سبل الراحة للطلاب، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على مصلحة الطالب في المقام الأول.

وأكد الوزير أن الجدول يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب حتى تتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الجدول يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، على أن تبدأ يوم الإثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل، حتى تتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل.

وفي هذا الإطار، قال رضا حجازي إن الوزارة حرصت خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للمراجعة قبل امتحان كل مادة، مضيفًا أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية يهدف أيضًا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي لضبط منظومة المرحلة الثانوية، التي جاء على رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

وشدد الوزير على أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.