الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توجيه عاجل من وزير التعليم لواضعى أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

رضا حجازى وزير التعليم
رضا حجازى وزير التعليم

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك توجيهات من الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لواضعي امتحانات الثانوية العامة بأن تكون الامتحانات بعيدة كل البعد عن “اللف والدوران” وتكون مباشرة مع الحفاظ على نسبة المستويات العليا فى الأسئلة.

وأضافت المصادر لـ"الدستور" أن هناك تعليمات أيضًا من وزير التربية والتعليم بأن تكون إجابات المعادلات الرياضية ليست صعبة الصياغة وأن تكون فى مستوى الطالب المتوسط وكذلك فى المواد العلمية للشعبة علمى علوم.

أقرأ ايضًا

txt

إقبال كبير على معارض أهلا رمضان في الإسكندرية.. والتموين: "المواطن يشعر بفرق الأسعار"

وأكدت المصادر أن الوزارة فى اجتماعات دائمة مع لجنة واضعى أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 لمتابعة كل جديد عقب إعلان الجدول رسميًا بالأمس.

كان عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

واستهدف الاجتماع طرح مناقشة حول جدول امتحانات الثانوية العامة باعتبار اتحاد طلاب مصر الأكثر صلة بالثانوية العامة وطمأنهم بتوفير كل سبل الراحة للطلاب، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على مصلحة الطالب في المقام الأول.

وأكد الوزير أن الجدول يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب حتى تتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الجدول يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، على أن تبدأ يوم الإثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل، حتى تتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل.

وفي هذا الإطار، قال رضا حجازي إن الوزارة حرصت خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للمراجعة قبل امتحان كل مادة، مضيفًا أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية يهدف أيضًا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي لضبط منظومة المرحلة الثانوية، التي جاء على رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

وشدد الوزير على أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

امتحانات الثانوية إجراء امتحانات 4 يونيو بدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني أخبار امتحانات الثانوية العامة ئج الامتحانات

مواد متعلقة

إقبال كبير على معارض أهلًا رمضان فى الإسكندرية.. والتموين: "المواطن يشعر بفرق الأسعار"

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

توجيه وزارى مهم لتنظيم ضوابط صرف المواطنين لمستحقاتهم التموينية

توجيه عاجل من وزير التعليم لواضعى أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

رئيس وزراء الاحتلال مُحاصر فى حكومته.. ماذا تريد واشنطن من احتواء بينى جانتس؟

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟