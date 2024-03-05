إقبال كبير على معارض أهلًا رمضان فى الإسكندرية.. والتموين: "المواطن يشعر بفرق الأسعار"

تشهد جميع معارض أهلًا رمضان بمحافظة الإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء احتياجات الأسر من السلع الغذائية الأساسية والسلع المرتبطة بالشهر الكريم، وذلك مع بدء العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتوافد أهالي الإسكندرية على المعارض بأماكنها المختلفة بالمحافظة، حيث تتوافر السلع، من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك والزيوت والسكر والأرز والمكرونات والخضر والفاكهة، والمنظفات والحلويات كذلك البلح والزبيب والمخللات، وغيرها.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة، تكثيف المتابعات المستمرة لمعارض أهلا رمضان، وتوافر جميع السلع للمواطنين، والتي تتوافر بأسعار تنافسية عن مثيلتها بالأسواق بنسب تخفيض تصل إلى 30%.

ضخ كميات كبيرة من السلع بالمجمعات وفروع معارض أهلًا رمضان بأسعار مخفضة

وأوضح المهندس محمود القلش معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية للإعلام والاتصال السياسي، لـ"الدستور"، أنه تم ضخ كميات كبيرة من السلع بالمجمعات وفروع معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق من 25 إلى 30٪، مؤكدًا أن السلع بجودة عالية وتشمل السلع الأساسية واللحوم والدواجن والياميش بكافة أنواعه.

وأضاف، أنه تم توافر جميع السلع من الزيت والسكر والأرز، وغيرها من السلع بكميات في المجمعات وفروع المعارض، موجهًا المواطنين بعدم التكالب على تخزين السلع لتواجدها في جميع المنافذ.

وأشار إلى أن آراء رواد المعارض في توافر السلع والأسعار المعروضة، تسفر عن رضا المواطنين بأعداد معارض أهلا رمضان لهذا العام بالإسكندرية وتعدد السلع وكثرة الكميات المطروحة وشعورهم بفروق الأسعار عن المعروضة بالأسواق الخارجية.

حملات رقابية لمتابعة الأسواق خلال شهر رمضان

وأكد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق مع استقبال شهر رمضان، حيث يتم شن حملات مكبرة على المحلات التجارية والأسواق والمصانع للرقابة على السلع وجودتها، ومواجهة احتكار السلع بإجراءات رادعة، مشيرًا إلى أنه خلال أيام الشهر الكريم تتم حملات فجرية وصباحية ومسائية لمراقبة مكثفة على السلع الغذائية.

يذكر أن الإسكندرية هذا العام تشهد زيادة في أعداد معارض "أهلا رمضان" من خلال المجمعات الاستهلاكية التى نفذت 10 معارض أهلا رمضان فى 10 فروع على مستوى المحافظة تمثل جميع الأحياء، بالإضافة إلى المعارض التي تم افتتاحها ببرج العرب والعامرية وسيدى جابر ومحرم بك والسيوف والأزريطة والعوايد وكرموز وأبيس، وغيرها.

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