الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"أساسيات التسويق" ورشة عمل للطلاب الأفارقة بمكتبة الإسكندرية

ورشة عمل للطلاب الأفارقة
ورشة عمل للطلاب الأفارقة بمكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، ورشة عمل بعنوان "أساسيات التسويق وتطبيقاتها لتحقيق التنمية المستدامة" للطلاب الأفارقة المشاركين ببرنامج "الشباب الأفارقة من أجل التنمية" بالقاهرة وذلك بسفارتي المعرفة بجامعتي القاهرة وعين شمس، خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس 2024.


شارك في ورش العمل عدد من الطلاب الأفارقة الدارسين بالجامعات المصرية ويمثلون دول السودان وجنوب السودان ونيجيريا ومالاوي، وقامت بتقديم ورشة العمل الأستاذة بانسيه غريب؛ المنسق بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة والمدربة المعتمدة للتنمية المستدامة من قبل وزارة التخطيط، حيث تطرقت ورشة العمل إلى شرح مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر وأبعادها الثلاثة، وكذلك مفهوم التسويق وأدواته من ترويج وإعلان وكيفية استخدامهم في مشروع لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة.

مكتبة الاسكندرية دراسات التنمية المستدامة دعم العلاقات الإفريقية أساسيات التسويق الشباب الأفارقة

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